[헤럴드경제=정석준 기자] 빙그레가 한국ESG기준원(KCGS)의 ‘2025년 ESG 평가’에서 7년 연속 통합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

한국ESG기준원은 국내에서 가장 영향력 있는 ESG 평가 기관이다. 매년 국내 상장기업을 대상으로 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 부문별 평가를 진행해 지속가능경영 수준을 평가한다.

올해 빙그레는 환경 ‘A’, 사회 ‘A+’, 지배구조 ‘B+’를 기록해 전 부문에서 안정적인 성과를 보이며 통합 A등급을 받았다.

빙그레는 온실가스 감축, 용수 및 폐수 관리, 매립 폐기물 제로화를 핵심 목표로 하는 중장기 환경경영 전략을 추진 중이다. 지속가능한 제품 개발에 주력하며 친환경 패키징 개선을 통해 ‘대한민국 패키징 대전’에서 한국포장기술사회장상을 수상했다.

아울러 영업용 냉동탑차의 전기차 전환 프로젝트를 본격화하고, 협력사를 대상으로 ESG 자가진단 및 컨설팅 지원 사업을 운영하는 등 공급망 전반으로 ESG 경영을 확대하고 있다. 사회공헌 활동으로는 독립유공자 및 국가유공자 후손 지원 사업과 보훈문화 확산 캠페인 등을 전개하고 있다.

빙그레 관계자는 “7년 연속 우수한 ESG 평가 등급을 유지한 것은 모든 빙그레 임직원이 지속가능경영을 일관되게 추진한 결과”라며 “앞으로도 진정성 있는 ESG 경영을 바탕으로 기대에 부응하겠다”고 전했다.