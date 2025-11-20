정부 AI 인재양성 정책 맞춤형 중장년 일자리 지원사업 성료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 서울시 자치구 가운데 최초로 중장년 ‘AI 딥러닝 강사’를 배출, 미래 AI(인공지능) 교육 확산에 대응한 중장년층의 새로운 일자리 창출을 선도하고 있다.

‘AI 딥러닝 강사 양성과정’은 조기퇴직이나 경력단절로 일자리 전환이 필요한 중장년층이 AI 기반 교육 전문가로 도약할 수 있도록 기획·운영된 맞춤형 직업훈련 프로그램이다.

프로그램은 지난 10월부터 5주간 중장년 구민 15명을 대상으로 불광천미디어센터와 은평구환경교육센터에서 진행됐으며, 20일 수료식을 끝으로 마무리됐다.

교육과정은 전문 기관과 협력해 이론과 실습을 병행한 실무 중심으로 구성됐으며, 수료생들은 AI·딥러닝 기초 이해부터 자율주행 로봇 ‘딥코봇’ 실습, 강의 교수법 등 다양한 과정을 통해 현장에서 바로 교육할 수 있는 역량을 쌓았다.

과정을 수료한 중장년 강사들은 초·중·고등학교 등에서 AI 딥러닝 교육 강사 또는 보조강사로 활동할 예정이며, 일부는 오는 12월 용인시 소재 모 고등학교의 ‘AI 딥코봇 수업’에 즉시 투입돼 현장 강의에 나선다.

구는 중장년층이 디지털 직무 역량과 AI 교육 실전 역량을 동시에 갖출 수 있도록 지난 9월과 10월에는 ‘AI 활용·디지털 강사 양성과정’, 10월과 11월 ‘AI 딥러닝 강사 양성과정’의 두 가지 전문 교육과정을 연속 운영했다.

특히 첫 번째 과정인 ‘AI 활용·디지털 강사 양성과정’ 수료생들은 서울디지털동행플라자 등 지역 교육기관에 강사로 진출해 이달부터 실제 강의에 참여하는 등 성과를 내고 있다.

이어 운영된 ‘AI 딥러닝 강사 양성과정’은 서울시 자치구 중 최초로 중장년을 대상으로 한 심화형 ‘AI 딥러닝 교육전문가 양성과정’을 추진, AI 교육 시대를 선도할 전문 인력을 배출했다는 점에서 의미가 있다.

김미경 은평구청장은 “AI 교육은 특정 세대나 전공자만의 영역을 넘어 모든 세대가 함께 준비해야 할 미래 공통역량이 되고 있다”며 “서울시 자치구 중 가장 먼저 중장년을 대상으로 ‘AI 딥러닝 강사’를 양성한 만큼, 앞으로도 중장년층의 실질적인 재도약과 일자리 확대를 위해 선제적이고 미래지향적인 중장년 일자리 및 직업훈련 프로그램을 지속적으로 발굴·지원해 나가겠다”고 말했다.