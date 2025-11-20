24일 롯데월드 일대서 집중 홍보

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 송파구(구청장 서강석)가 11월 19일 ‘아동학대 예방의 날’을 맞아 아동학대 예방 집중 홍보에 나선다.

‘아동학대예방의 날’은 아동의 건강한 성장을 도모하고 아동학대 예방과 방지에 관한 범국민적인 관심을 높이기 위해 2007년부터 기념하고 있다.

구는 아동학대 예방주간(11월 19~25일) 핵심 행사로 11월 24일 유동 인구가 많은 롯데월드 어드벤처 입구 일대에서 아동학대 예방 합동 캠페인을 진행한다. 서울동남권아동보호전문기관, 송파경찰서 등 아동보호 관련 기관에서 40여 명이 함께한다.

참여 기관들은 아동학대 신고 방법과 예방 메시지를 안내하는 홍보 활동을 통해 예방 중요성을 알릴 예정이다.

12월 9일에는 관계자 역량 강화 교육을 이어간다. 아동학대전담공무원 및 서울동남권아동보호전문기관 종사자 등 30여 명이 참석한다.

송파구 아동학대 대응 노력은 의미 있는 성과로도 이어졌다. 서울시가 주관한 ‘아동학대 예방·대응 사례 공모전’에서 송파구 아동학대전담공무원 서영일 주무관이 ‘대상’에 선정됐다.

구는 아동학대 예방을 위해 보호기관 협력 강화, 사례관리 체계 확대, 아동·보호자 대상 교육 운영 등 다양한 정책을 지속해서 추진하고 있다.

서강석 송파구청장은 “아동학대 예방은 행정기관만의 몫이 아니라 공동체가 함께 책임져야 하는 중요한 과제”라며 “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 아동이 안전하고 존중받는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.