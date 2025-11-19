[헤럴드경제=양근혁 기자] 대통령실은 19일 “김건희 특검은 이재명 대통령에게 김건희특검법 제 9조 제4항에 따라 수사기간 30일의 연장을 요청했다”며 “이 대통령은 수사기간 연장 요청을 검토해 승인했다”고 밝혔다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 “앞으로도 특검이 법과 원칙에 따라 공정하고 객관적인 수사를 진행할 것으로 기대한다”며 이같이 전했다.
[헤럴드경제=박혜림 기자] “취업도 안 되는데 알바라도 해야….” 국내외 채용 애플리케이션(앱) 다운로드 수가 급증세다. 전 세계적인 경기 불황으로 구직 수요가 폭발적으로 늘어남에 따라, 관련 앱을 찾는 이들도 덩달아 증가하고 있는 것이다. 한국도 예외는 아니다. 잡코리아·알바몬 등 구직·채용 앱 다운로드 건수 및 활성사용자 수가 늘어나는 추세다. 연내에
[헤럴드경제=최원혁 기자] 대학수학능력시험(수능)을 망친 딸에게 용돈 500만원을 준 아버지의 사연이 화제다. 18일 한 온라인 커뮤니티에 ‘나 수능 망쳤는데 우리 아빠 카톡’이란 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 시험 결과에 대한 자책감으로 힘들어하던 중 아버지가 장문의 메시지를 보냈다면서 이를 캡처해 공유했다. 해당 메시지에서 아버지는 “소중한 막내딸. 성적 잘 안 나왔다고 좌절하지 마. 아빠가 돈 버는 이유가 너랑 언니 때문”이라며 “두 공주님들 평생 비싸진 않더라도 좋은 것만 먹여 살릴 정도는 되니 든든히 아빠만 믿고 살아”라고 딸을 위로했다. 그러면서 “수능 한 번 더 보고 싶으면 더 보면 되고 여행을 갔다 오든, 대학 안 가고 하고 싶은 거 다 도전해도 좋다”고 격려했다. 이어 “500만원은 아빠가 살아오지 못했던 재미난 환경들이 요즘 시대엔 많이 갖춰져 있으니, 딸래미들이 경험하고 아빠한테 알려주면 좋겠다”며 용돈의 의미도 설명했다. 메시지 말미에는 “너희 언니는 물
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고