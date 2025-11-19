[헤럴드경제=양근혁 기자] 대통령실은 19일 “김건희 특검은 이재명 대통령에게 김건희특검법 제 9조 제4항에 따라 수사기간 30일의 연장을 요청했다”며 “이 대통령은 수사기간 연장 요청을 검토해 승인했다”고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 “앞으로도 특검이 법과 원칙에 따라 공정하고 객관적인 수사를 진행할 것으로 기대한다”며 이같이 전했다.