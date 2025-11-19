경찰청 이동엽 경감 올해의 사이버치안대상 19일 ‘제18회 사이버치안대상 시상식’ 개최

[헤럴드경제=이용경 기자] 사이버 수사 분야에서 특별한 공로를 인정받은 경찰관들에 대한 수상식이 19일 경찰청에서 열렸다.

경찰청은 이날 오전 서울 서대문구 청사에서 ‘제18회 사이버치안대상 시상식’을 열고 사이버수사와 디지털포렌식 발전에 이바지한 유공자들에 대한 포상을 진행했다.

이날 행사에서는 사이버범죄 수사·범죄예방·디지털포렌식 등 다양한 분야에서 활약한 경찰관을 비롯해 학계·관계기관 등 총 35명의 유공자에게 표창과 감사장이 수여됐다.

이 가운데 대통령 표창에 해당하는 사이버치안대상은 경찰청 사이버테러대응과 소속 이동엽 경감에게 돌아갔다. 이 경감은 19년간 사이버수사 분야에 근무하며 전국 사이버수사·디지털포렌식 네트워크와 사이버보안 관제실을 최초로 구축했다. 또 사이버수사 시스템을 통합·확충해 한국 경찰의 수사 기반과 역량을 강화해 온 전문 사이버요원이다.

이 경감은 “새로운 일을 기획할 때마다 항상 동료들이 믿고 지지해 준 덕분에 시스템 구축의 성과를 이룰 수 있었다”며 “앞으로도 사이버치안 기반 발전에 계속 공헌할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

아울러 SKT 해킹 사건과 LG유플러스 개인정보 유출 사건 등 정보통신망 침해 범죄에 적극적으로 경찰 수사를 지원한 한국인터넷진흥원(KISA) 김홍석 팀장이 국무총리 표창을 받았다.

사이버수사 분야 대회(제5회 폴-사이버 챌린지) 및 공모전(제7회 치안 소프트웨어 공모전) 수상자들에게도 포상이 이뤄졌다. 특히 제11회 탑사이버팀(우수 성과팀)에는 5300억 규모의 도박사이트 운영자와 행위자 100여명을 검거한 충남경찰청 사이버팀이 선정됐다.

유재성 경찰청장 직무대행은 이날 행사에 참석한 수사관들에게 “정의와 책임감으로 더욱 안전한 사이버 세상을 만들어 달라”고 당부했다.

경찰청은 사이버범죄 대응 역량을 강화하기 위해 ▷첨단 추적 수사 시스템 구축 ▷해외 IT 기업들과 국제공조 강화 ▷우수한 IT 인재 양성 등을 계속 추진할 방침이다.