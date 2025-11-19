신통기획 2·규제혁신 총동원해 공급 속도 높인다 오 시장 “지연 원인 해소, 조속한 착공 지원”

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 동작구 노량진동 270-2번지 일대의 ‘노량진 재정비촉진지구’가 한강 변 주거 공급의 핵심 거점으로 다시 태어날 전망이다. 서울시는 2027년까지 8개 구역 착공에 나서 2031년까지 완공, 총 1만가구 규모의 ‘신도시급 주거지’를 만들겠다는 구상이다. 시는 신속통합기획 2.0과 재정비촉진사업 규제혁신을 총동원해 사업 지원에 나서기로 했다.

오세훈 서울시장은 19일 노량진 재촉지구 현장을 찾아 6구역 공사 진행 상황을 점검하고 조합·주민들과 간담회를 열었다. 오 시장은 “6·8구역 착공 소식을 듣고 지난 10여년간 사업 부진으로 많이 지치셨을 주민 여러분 못지않게 기쁘고 반가웠다”며 “나머지 구역도 행정 절차·사업성 문제를 빠르게 해결해 착공을 하루라도 더 앞당길 수 있도록 모든 지원을 하겠다”고 했다.

노량진 재정비촉진지구는 2003년 2차 뉴타운으로 지정된 후 2009~2010년 총 8개 구역이 촉진지구로 확정된 사업지다. 이곳은 뉴타운 출구전략 등 잇단 정책 변화 속에서도 단 한 곳의 구역 해제 없이 사업이 유지됐다.

현재 6·8구역은 올해 각각 6월과 10월 착공에 들어갔고, 2구역은 내달 공사가 시작될 예정이다. 4·5·7구역은 이주 및 해체 단계에 있으며, 1·3구역은 관리처분계획 신청 단계로 진입했다.

서울시는 최근 공사비 급등으로 노량진 6·8구역에서 시공사와 갈등이 발생했으나 ‘정비사업 코디네이터’를 파견해 중재함으로써 갈등을 신속히 봉합하고 예정대로 착공을 끌어냈다고 설명했다.

앞으로도 공사비 협의·사업 조건 변경 등 갈등 요인이 발생할 경우 조기에 파악해 개입하겠다는 계획이다. 이는 정부의 10·15 부동산 대책 이후 시장 불확실성이 커진 상황에서 민간 정비사업의 추진력을 더욱 강화하려는 의도로 풀이된다.

1·3·4구역 등 아직 착공 전 단계에 있는 지역에는 ‘재정비촉진사업 규제혁신’이 집중적으로 적용된다. 기준 용적률을 10% 상향하고 법적상한용적률도 1.2배까지 확대하는 등 사업성을 높이는 조치가 이미 진행 중이다.

특히 4구역은 ‘경관변경 심의절차 간소화(규제철폐 제151호)’를 서울에서 최초로 적용받아 사업 기간을 1개월 이상 단축하는 성과도 냈다. 여기에 인허가 절차를 대폭 줄이는 신속통합기획 2.0까지 더해져 전체 사업 기간은 평균 18년 6개월에서 12년으로 줄어드는 효과가 기대된다.

노량진 프로젝트가 본격화되면 서울시가 추진 중인 한강벨트 19만8000호 공급 전략의 실질적인 첫 신호탄이 될 것으로 보인다. 시는 수요가 높은 한강 변 지역에서 사업이 가시화되면 공급 확대 효과가 시장 안정에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다.