[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 핀란드 산타 마을 모티브의 산타 빌리지로 변신하며, 다채로운 볼거리로 방문객들에게 꿈 같은 겨울을 선물한다.

랜딩관과 신화관을 잇는 야외 테라스에서는 은하수가 쏟아지는 듯한 반짝이는 조명 아래, 크고 작은 트리들이 장식되어 산타 빌리지의 환상적인 풍경을 자아낸다.

빨간색 삼각형 모양의 산타 오피스는 산타클로스의 비밀 작업실처럼 꾸며져 정성스럽게 선물을 준비하는 산타의 포근하고 따뜻함을 느낄 수 있다. 방문객들은 산타가 선물을 준비하는 장면을 상상하며 행복을 느낄 수 있겠다.

산타 빌리지의 중심에는 핀란드 로바디에미 처럼 산타 우체국이 마련되어 있다.

이곳에서는 방문객들이 자신의 소원을 적어 마법의 우체통에 넣으면 산타에게 전달될 듯한 느낌을 받을 수 있다. 랜딩 입구 에스컬레이터에 자리 잡은 이 공간은 아이들 뿐 만 아니라 어른들에게도 꿈 많던 어린시절 추억을 소환해준다.

이 밖에도 다양한 테마 공간과 포토존으로 가득하다. 메리어트관 로비에는 ‘산타 토이 샵’으로 꾸며져, 아이들이 좋아할 만한 선물과 장난감들이 가득하다.

랜딩관 로비에는 ‘엘프 포토존’이 마련되어 가족, 친구들과 함께 크리스마스 분위기 속에서 사진을 찍으며 특별한 추억을 남길 수 있다. 또한 신화관 로비는 눈 덮인 숲속 미니 빌리지로 꾸며져 화이트 크리스마스의 분위기를 완벽하게 재현한다.

제주신화월드는 공식 인스타그램을 통해 이벤트를 진행한다. 제주신화월드 인스타그램 내 산타 빌리지 게시물을 본인 스토리에 공유하고, 제주신화월드 공식 계정(jejushinhwaworld)을 태그하면 추첨을 통해 커피 바우처를 제공한다고 한다. 해당 이벤트는 12월 21일까지며 당첨자는 22일 발표된다.