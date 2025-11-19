로이터 여론조사 “트럼프 인기 하락에 공화 중간선거서 더 취약”

[헤럴드경제=김영철 기자] 고물가 문제에 더해 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인과 관련한 의혹으로 도널드 트럼프 대통령이 궁지에 몰리면서 취임 이후 가장 낮은 국정수행 지지율을 기록했다.

로이터통신이 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 14∼17일 미국 성인 1017명을 대상으로 실시해 18일(현지시간) 공개한 여론조사 결과(표본오차 ±3%포인트)에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 38%로 나타났다. 이는 이달 초 조사에서 나온 40%보다 2%포인트 떨어진 수준이다.

특히 트럼프 대통령의 집권 2기 행정부 출범 당시 지지율 47%보다 9%포인트 내려간 것으로 재집권 이후 최저치다.

이 수치는 트럼프 대통령의 집권 1기 최저 지지율 33%에 근접했으며, 민주당 소속인 전임 조 바이든 대통령이 기록한 지지율 최저치 35%와 비슷한 수준이라고 로이터는 전했다.

트럼프 대통령의 국정수행 지지율이 30%대로 떨어진 배경으로 로이터는 “미국인들은 그의 생활물가와 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 조사 관련 처리에 불만인 것으로 나타났다”고 짚었다.

이번 조사에서 응답자들은 물가에 대해 심각한 우려를 드러냈다.

트럼프 대통령이 생활물가 관리를 잘하고 있다는 응답자는 26%로 이달 초 조사 때 29%에서 더 떨어졌다. 반면 물가 관리를 잘못한다는 응답자는 65%로 훨씬 높았다. 공화당원 중에서도 3분의 1이 이 분야 정책 수행에 부정적인 인식을 드러냈다.

로이터는 “트럼프 대통령의 대표적 경제정책은 미국 제조업 부흥을 위한 관세 인상이었으나 많은 경제학자들은 이 정책이 물가 상승을 초래했다고 본다”고 지적했다.

응답자들은 엡스타인 사건 처리 방식에 대해서도 불만이 많았다.

트럼프 행정부가 엡스타인의 고객 관련 정보를 은폐하고 있다고 믿는 응답자는 70%에 달했다. 이 가운데 민주당원은 87%였으며, 공화당원도 60%나 됐다. 트럼프의 엡스타인 사건 처리 방식을 지지한 응답자는 20%에 불과했다.

로이터는 “이번 여론조사는 유권자들이 경제 정책에서 더 나은 접근을 하고 있다고 보고 있음에도 불구하고, 트럼프 대통령의 약화하는 인기는 내년 중간 선거에서 공화당을 더욱 취약하게 만들 수 있다”고 분석했다.