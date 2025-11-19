6개 소셜벤처 선발·맞춤형 프로그램 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 지난 17일 서울 강남구 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 교통∙환경 분야 소셜벤처 지원사업인 ‘교통∙환경챌린지 7기’ 데모데이를 개최했다고 19일 밝혔다.

교통∙환경챌린지는 교통∙환경 관련 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 소셜벤처를 발굴해 육성·지원함으로써 사회문제 해결에 기여하고, 사회적 가치를 창출하는 사회공헌사업이다. 행사는 DB손보가 주최하고 환경재단이 주관, 환경부가 후원한다.

이번 데모데이에서는 4주(7월 17일~8월 17일)간의 모집을 진행해 선발된 6개 기업의 성과를 공유했다. 특히 올해는 기존 수료기업의 홍보부스를 운영해 기수 간 교류 활성화를 도모하고, 참여자 간 네트워킹 만찬을 진행했다.

올해 7기 선정 기업은 ▷인공지능(AI) 기반 아동 교통사고 예방·판독 통합 설루션 개발 ‘로엔코리아’ ▷무인 도로 복구 작업 차량 개발 ‘로보로드’ ▷친환경 종이가구 개발·제작 ‘페이퍼팝’ ▷생태계 복원을 위한 시드볼 제조, 드론 파종·사후관리 ‘인베랩’ ▷친환경 수소 생산 기술 ‘에이피그린’ ▷가시광 경화 기술로 제조된 디스플레이용 투명 점착제 개발 ‘비즈큐어’ 등 총 6개 기업이다.

이들은 사업지원금, 엑셀러레이팅 교육, 일대일 멘토링, ESG 보고서 작성 등 창업 기업별 맞춤형 프로그램을 지원받았다.

아울러 프로그램 참여도∙성장성∙사업모델 지속가능성 등의 평가 기준으로 심사를 진행한 결과 최우수 기업에는 비즈큐어가, 우수 기업에는 로엔코리아가 선정됐다. DB손보는 두 곳을 포함해 7기 전체 수료 기업에 추가 지원금을 전달했다.

DB손보 관계자는 “기존 기수와 7기, 벤처캐피탈, 유관기관 관계자 등과의 교류를 강화해 프로그램의 지속가능성을 높이고, 성과를 공유할 수 있었다”며 “앞으로도 교통∙환경 분야의 소셜벤처를 적극 육성해 당면한 사회 문제를 해결하고 사회적 가치를 높이는 데 노력할 것”이라고 덧붙였다.