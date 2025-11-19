19~21일 서울 양재동 aT센터 ‘해상풍력 블레이드 클러스터 조성’ 업무협약 체결도

[헤럴드경제=배문숙 기자] 국내 탄소산업의 투자 유치와 비즈니스 기회 창출을 위한 장이 열린다.

산업통상부는 국내 유일의 탄소 소재 전시회인 ‘카본코리아 2025’가 19∼21일 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 개최된다고 밝혔다.

한국탄소산업진흥원과 한국탄소나노산업협회가 공동 주관하는 이번 행사는 ‘지속 가능성을 위한 탄소나노 소재의 융복합과 AI’를 주제로 열린다.

행사는 ▷국내외 100여개의 탄소 기업 및 기관이 참여하는 전시회 ▷국제 콘퍼런스 및 수출 상담회 등 부대행사 ▷탄소 소재·부품 산업 분야 정부 포상 수여식 등으로 나뉘어 진행된다.

HS효성 김철 전무와 국도화학 김민영 이사를 비롯해 탄소섬유 및 복합소재 제조 기술 국산화에 기여한 유공자 총 7명을 대상으로 대통령 표창 등 포상이 이뤄졌다.

또 휴먼컴퍼지트, 신성소재, 삼우기업, HS효성첨단소재, 도레이첨단소재, 국도화학 등 10개의 풍력 블레이드 소재·부품 기업 및 연구기관과 전북도, 군산시가 참여하는 ‘해상풍력 블레이드 클러스터 조성’을 위한 업무협약(MOU)이 체결됐다. 이 협약은 국산 풍력 블레이드 개발 협력과 생산 설비 투자 등을 통해 탄소섬유를 포함한 소재·부품 공급망 안정화에 노력하는 것을 주요 내용으로 한다. 그동안 대부분 해외에서 조달해왔던 풍력 블레이드용 탄소섬유 등 관련 기자재의 국산화율을 높이기 위한 첫걸음이 될 것으로 기대된다.

박종수 한국탄소나노산업협회장은 “가볍고 강한 탄소소재는 다양한 산업분야에서 한계를 극복할 수 있는 혁신적인 소재로서, 지속적인 기술혁신과 신수요 발굴이 필요하다”고 말했다.

최우혁 산업부 첨단산업정책관은 “탄소소재는 첨단산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반소재”라며 “우리나라가 탄소소재 강국으로 거듭나기 위해 고성능 소재개발을 추진하고, 첨단산업 분야에 폭넓게 활용될 수 있도록 인증 및 실증 지원을 확대하겠다”고 말했다.