헌법존중TF 실무 팀장에 황 총경 발령 2022년 尹정부 경찰국 반대하다 좌천 19일부터 출근… 내란 가담 경찰 조사

[헤럴드경제=이용경 기자] 12·3 내란 당시 불법행위에 가담한 경찰을 가려내기 위한 ‘헌법존중 태스크포스(TF)’ 실무 팀장에 황정인 충남 서산경찰서장(총경)이 발령됐다. 황 총경은 지난 2022년 윤석열 정부 시절 행정안전부 경찰국 신설에 반대하는 ‘총경회의’에 참석했다 좌천성 인사를 당했던 인물이다.

19일 경찰에 따르면 황 총경은 이날부터 헌법존중 TF 팀장으로 경찰청에 출근해 내란 당시 경찰의 불법행위 가담 여부 등을 조사하는 업무를 맡는다.

이는 정부가 49개 전체 중앙행정기관 소속 공무원 중 내란 가담자를 가려내기 위해 추진하는 ‘헌법존중 정부혁신 TF’의 하나로, 경찰과 검찰 등 12개 기관이 집중점검기관으로 지정됐다.

TF 단장은 유재성 경찰청장 직무대행이 맡았으며 경찰청 감사·감찰 인력에 외부 전문가까지 10명 이상 규모로 꾸려질 전망이다. 경찰청은 현재 TF 조사 업무를 맡을 팀원을 구성 중이다.

TF는 앞으로 경찰 조직 내부에서 12·3 비상계엄 선포 당시를 기점으로 직전 6개월부터 직후 4개월까지 총 10개월간 내란을 모의·실행·사후 정당화·은폐한 행위 등에 직접 참여했거나 협조했는지 조사할 방침이다.

대전 출신으로 경찰대(7기)를 나온 황 총경은 윤 정부 시절인 2022년 행안부 내 경찰국 신설에 반대하는 총경회의에 참석했다가 서울경찰청 마약범죄수사대장에서 경찰수사연수원 교무계장으로 발령됐다. 이에 당시 좌천성 인사를 당했다는 평가가 나왔다. 이후 황 총경은 충남경찰청 생활안전부 여성청소년과장을 거쳐 충남 서산경찰서장을 맡았다.