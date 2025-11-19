[헤럴드경제=강승연 기자] 동아오츠카는 프리미엄 로열 밀크티 브랜드 ‘데자와(TEJAVA)’를 기존 캔·페트 제품에 이어 분말스틱(사진) 형태로 새롭게 출시했다고 19일 밝혔다.

데자와는 TEA(티)와 JAVA(자바)의 합성어로, 인도네시아 자바섬에서 채취한 어린 찻잎으로 만든 홍차 추출 밀크티다. 1997년 240㎖ 캔 제품으로 첫선을 보였고, 2017년 500㎖ 페트 제품을 추가했다.

이번에 선보이는 데자와 분말스틱은 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 한 제품이다. 분말 형태로 제작해 휴대가 간편하다. 뜨거운 물이나 찬물 모두에 잘 녹아 사계절 내내 즐길 수 있다.

동아오츠카 관계자는 “데자와 분말스틱은 언제 어디서나 간편하게 프리미엄 밀크티 한 잔의 여유를 느낄 수 있도록 기획됐다”며 “진한 홍차의 향과 우유의 부드러움을 동시에 즐길 수 있는 새로운 형태의 제품으로 밀크티 시장의 다양성을 넓힐 것”이라고 말했다.

한편 데자와는 서울대학교 학생들이 많이 마셔 ‘서울대 음료’라는 별칭이 있다. 올해 5월에는 서울대 학생회관 앞에 데자와 전용 자판기가 설치됐다.