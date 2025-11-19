에스파와 신라면 글로벌 캠페인 본격 전개 뮤비 광고·스페셜 패키지 등 다양한 마케팅

[헤럴드경제=강승연 기자] 농심이 신라면 글로벌 앰배서더로 한국 인기 걸그룹 ‘에스파(aespa·사진)’를 발탁했다고 19일 밝혔다. 농심이 신라면 글로벌 앰배서더를 선정한 것은 이번이 처음이다.

농심은 K-팝을 대표하는 아이콘인 에스파와 함께, 신라면의 글로벌 슬로건(Spicy Happiness In Noodles)을 전 세계에 알린다.

농심은 “음악으로 전 세계 팬들에게 에너지를 전하는 에스파의 모습이 신라면의 슬로건과 가장 잘 어울린다고 판단했다”라며 “지난 2021년부터 신라면, 짜파구리 등 농심 제품에 대한 자발적인 관심으로 팬들과 소통해 온 점도 긍정적인 영향을 미쳤다”고 발탁 배경을 설명했다.

농심은 에스파와 첫 협업으로 글로벌 신라면 광고를 공개한다. 기존 광고의 틀에서 벗어나, K-팝 아이돌의 특장점을 살린 뮤직비디오 형태로 제작했다.

광고의 배경음악은 1997년 발매된 영국의 유명 팝그룹 ‘스파이스 걸스’의 대표 인기곡 ‘스파이스 업 유어 라이프(Spice up your life)’다. 에스파가 특유의 매력을 살려 가창했다.

‘신라면 댄스’도 선보인다. 댄스는 총 3가지다. 라면 포장지를 열고, 물을 붓고, 젓가락을 준비하는 동작을 춤으로 표현했다. 또한, 신라면의 영문명 ‘SHIN’을 한 글자씩 손가락으로 표현하는 방식의 재치 있는 안무도 광고의 숨은 재미다. 광고는 미국, 중국, 일본, 유럽, 동남아 등 주요 수출 국가를 중심으로 디지털 송출될 예정이다.

농심은 에스파 멤버의 모습을 담은 ‘에스파 스페셜 패키지’도 선보인다. 신라면 멀티팩에는 에스파 단체 이미지가, 낱봉에는 멤버별 개인 이미지가 각각 디자인된다. 신라면 에스파 스페셜 패키지는 11월 중국을 시작으로, 12월 전 세계에 출시된다.

신라면, 신라면툼바 멀티팩에 에스파 멤버들의 사진과 손글씨가 담긴 포토카드도 동봉할 예정이다. 오프라인에서도 소통에 나선다. 또 전 세계 유통매장에서 에스파를 활용한 광고나 이벤트를 전개할 계획이다.

농심 관계자는 “글로벌 시장에서 문화의 힘으로 ‘Spicy Happiness In Noodles’의 가치를 알릴 적임자인 에스파와 함께, 전 세계 팬들에게 K푸드 대표 브랜드 신라면 이미지를 공고히 하겠다”고 말했다.

한편 에스파는 한국을 대표하는 글로벌 아이돌로 카리나, 윈터, 닝닝, 지젤 멤버로 구성된 4인조 다국적 걸그룹이다. 미국 ‘빌보드 우먼 인 뮤직 2025’ 올해의 그룹상을 비롯해 한국, 일본 등에서 다양한 음악상을 수상했다. 올해 미국, 유럽, 아시아 월드투어에 이어 내년에도 다양한 국가에서 공연이 예정되어 있다.