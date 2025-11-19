자립준비청년 지원사업 등 다양한 프로그램 전개

[헤럴드경제=한영대 기자] ㈜한화는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘지역사회공헌 인정제’에서 2년 연속 인정기업으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와의 파트너십을 바탕으로 지속적인 지역 사회공헌 활동을 수행해 온 기업·공공기관을 발굴, 그 공로를 공식적으로 인정하는 제도다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 사회공헌 활동 실적을 종합적으로 평가한다.

㈜한화는 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며 지역사회 발전에 이바지한 점을 높이 평가받았다. ㈜한화가 진행하고 있는 자립준비청년 지원사업은 보호시설을 떠나는 자립준비청년들이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 양육시설의 노후 공간을 개보수하는 사업이다. 지난해 초록우산과 사업 협약을 체결한 이후 올해 서울시 서대문구 구세군 서울후생원에 ‘한화와 함께하는 희망 보금자리 1호’를 개관했다. 현재는 2호점 개관을 추진 중이다.

이와 함께 임직원과 함께하는 농촌 일손 돕기, 여름 제철음식 나눔 봉사활동 등 임직원 참여형 사회공헌활동을 시기별로 운영하고 있다. 또 한화와 함께하는 서울세계불꽃축제를 성공적으로 개최한 데 이어 포레나 도서관 조성사업 등 다양한 지역사회 상생 프로그램을 지속해서 펼치고 있다.

㈜한화 관계자는 “앞으로도 ESG 경영을 기업 활동 전반에 체계적으로 반영하며 지역사회와의 지속 가능한 상생 모델을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.