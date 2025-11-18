11.29~30 인스파이어 리조트 콘서트 희망친구기아대책 통해 위기가정 지원

[헤럴드경제=함영훈 기자] 김용빈, 손빈아, 천록담, 춘길, 최재명, 남승민, 추혁진 등 미스터트롯 시즌3 경연에서 톱7을 차지한 아티스트들이 ‘트롯프렌즈’라는 이름으로 뭉쳐, 올 연말 팬들과 함께 음악을 통한 선한 영향력 확산에 나선다.

국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책은 미스터트롯3 톱7이 참여하는 연말 콘서트 ‘트롯프렌즈’가 수익금의 20%를 아티스트 이름으로 기부한다고 18일 밝혔다.

기부금은 오는 11월 29일(토)부터 30일(일)까지 인천 인스파이어 리조트에서 열리는 프리미엄 다이닝 콘서트 ‘트롯프렌즈’의 수익금 일부로 마련되며, 국내외 위기가정의 ▷생계 ▷의료 ▷주거 등 긴급 지원에 사용될 예정이다.

가수들은 대표곡 뿐 아니라 협업 무대 등 특별한 퍼포먼스를 선보인다. 아티스트와 제작진은 관객과 의미 있는 연말을 나누기 위해 새로운 구성과 현장 이벤트를 준비해 따뜻한 감동을 선사하고자 한다고 밝혔다.

공연 당일에는 프리미엄 코스 요리를 비롯해 포토부스, 사연 소개, ‘하이바이’ 등 관객과 직접 교감할 수 있는 프로그램이 마련돼 공연 안팎에서 풍성한 경험을 제공할 계획이다.

‘트롯프렌즈’의 티켓은 예스24 티켓을 통해 예매할 수 있으며, 공연 소식과 이벤트 등 콘서트의 자세한 정보는 트롯프렌즈 공식 인스타그램에 잘 나와있다.