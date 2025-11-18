[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 기관의 지속가능경영보고서가 미국커뮤니케이션연맹(LACP, League of American Communications Professionals)이 주관한 ‘2025 LACP 스포트라이트 어워즈(2025 LACP Spotlight Awards)’에서 세계 1위를 수상했다고 18일 밝혔다.

BPA는 지난해 이어 2년 연속 플래티넘을 수상했으며, 100점 만점에 99점이라는 최고 수준을 기록했다. 올해는 전 세계 500여개 이상의 기업이 보고서를 제출, BPA는 6개 평가항목 중 5개 항목에서 만점을 받아 종합 세계 1위에 선정됐다.

LACP 스포트라이트 어워즈는 전 세계 주요 기업, 공공기관, 비영리단체 등이 참여하는 국제적 보고서 평가로 ▷전략적 메시지 ▷콘텐츠의 투명성 및 신뢰도 ▷창의성 ▷디자인 및 커뮤니케이션 효과 ▷보고서의 구조적 완성도 등을 종합 평가한다. BPA 보고서는 ESG전략의 일관성, 국제기준에 기반한 공시체계, 항만산업 특화 전략의 구체성 등에서 특히 높은 점수를 받은 것으로 평가된다.

BPA 송상근 사장은 “2년 연속 세계 1위 수상은 BPA의 ESG경영이 실제 운영체계로 자리잡았다는 국제적 신뢰의 결과” 라며 “앞으로도 글로벌 기준과 정부의 흐름을 동시에 충족하는 투명한 경영체계 강화로 탄소중립항만, 스마트 안전관리, 지역상생 가치 창출 등 ESG성과를 확대해 글로벌 ESG 항만 기준을 선도하겠다”고 강조했다.