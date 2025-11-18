오는 30일까지 ‘창립 30주년’ 팝업 내년 제3취수원 가동…품질 관리 강화 “28년간 삼다수 품질 관련 행정처분 無”

[헤럴드경제(제주)=정석준 기자] “삼다수는 전국 어디서나 알아보지만, 정작 ‘제주특별자치도개발공사’라는 이름은 생소하죠. 이번 팝업스토어는 회사를 친근하게 알리고 지역사회와 소통하기 위한 자리로 마련했습니다.”(김신범 제주개발공사 홍보기획팀 과장)

삼다수를 생산·판매하는 제주개발공사가 오는 30일까지 팝업스토어를 통해 주요 사업 성과와 미래 비전 알리기에 나선다. 내년 제3취수원 상업 취수를 앞두고 삼다수 품질 관리에도 만전을 기하고 있다.

“제주개발공사 사업 알리자” 30년 발자취 담은 팝업스토어

지난 17일 찾은 제주시 중앙지하상가. ‘심쿵마켓’이라고 적힌 초록색 간판이 눈에 들어왔다. 제주개발공사가 창립 30주년을 맞아 연 체험형 팝업스토어다. 오는 30일까지 운영되는 이 공간에서는 ‘제주의 과거, 현재, 미래’를 테마로 다양한 전시와 체험을 즐길 수 있다.

이번 팝업스토어는 제주개발공사가 생산 중인 삼다수를 비롯해 감귤가공, 지역성장, 사회공헌, 인재지원 등 주요 사업을 체험형 프로그램으로 풀어냈다. 표정 분석, 뇌파 측정, 캡슐 뽑기 게임, OX 퀴즈 등 AI(인공지능) 프로그램을 통해 제주개발공사의 다양한 활동을 직접 경험할 수 있었다.

전시존에서는 제주개발공사의 30년 발자취와 사업별 주요 성과를 한눈에 볼 수 있었다. 제주개발공사는 지난해 상품외 감귤을 1만6629톤을 수매해 감귤 가격 안정에 기여했다. 2006~2024년 장학금 45억7000만원 지원, 2019~2024년 투명페트병 1257톤 수거 등 사회공헌 활동이력도 확인할 수 있다.

제주개발공사는 이번 팝업을 통해 지역성장 사업을 널리 알리려 한다. 지역 개발을 위해 지난해엔 공공주택을 2332호를 공급하기도 했다. 김신범 제주개발공사 홍보기획팀 과장은 “구도심인 칠성로지하상가에 팝업스토어를 마련한 이유도 상권에 활기를 불어넣기 위함”이라고 말했다. 이날 현장에서 만난 김홍철 제주중앙지하상점가진흥사업협동조합 상무이사는 “제주개발공사가 이번 협업을 통해 상권이 활성화할 수 있게 도와줬다”며 감사를 표했다.

삼다수 품질 관리도 철저…“군사시설 맞먹는 철통 보안”

제주개발공사의 핵심 사업은 ‘먹는샘물 사업’이다. 1998년 출시한 삼다수는 올해 1분기 시장 점유율 약 40.4%로 1위를 유지 중이다. 지난해에는 95만5000톤을 생산해 매출액 3337억원을 기록했다. 수질 관리에도 지속적으로 투자하고 있다.

이날 방문한 제주시 조천읍 제3취수원도 품질 관리를 위해 마련됐다. 삼다수 공장 인근에서 내비게이션에 표기되지 않은 비포장 도로를 약 10분 정도 이동해야 할 정도로 보안을 자랑하는 시설이다. 빼곡한 나무숲 한가운데 철조망 사이로 모습을 드러낸 제3취수원은 4개의 취수정과 8개의 감시정을 갖추고 있었다.

제주개발공사 관계자는 “군사시설에 맞먹는 보안 수준을 유지 중”이라며 “3시간에 한 번씩 공장에서 품질관리팀 직원이 직접 와서 상황을 확인한다”고 설명했다. 지난해 9월 준공한 제3취수원은 2년 간의 검사를 거쳐 내년 9월 상업 취수에 돌입한다.

삼다수는 한라산 단일수원지에서 만들어진 화산암반수다. 한라산 해발 1450m 지점에 내린 빗물이 31년간 화산암반층을 통과하며 자연 여과된 물이다. 지하 420m에서 얻은 화산암반수에는 칼슘·마그네슘·실리카·바나듐 등 천연 미네랄이 풍부하다.

제주개발공사는 취수원 상류에 약 72만㎡의 토지를 매입했다. 축구장 100개에 달하는 규모다. 취수원에서 확보한 물은 1㎞ 떨어진 공장까지 지하에 설치한 전용관으로 이동해 외부 접촉을 차단했다. 삼다수 공장은 용기 제작·병입·포장·운반까지 모두 자동화 시스템으로 이뤄진다.

제주개발공사 관계자는 “스마트팩토리 모니터링을 통해 문제가 있는 경우에만 직원이 현장으로 나가 설비를 확인한다”고 설명했다.

신문주 제주개발공사 먹는물연구소 박사는 “지난 28년간 삼다수 품질에 관한 행정처분은 한 건도 없을 정도로 자랑스럽게 품질을 관리하고 있다”며 “국내 생산 제품 중 유통기한도 유일하게 2년이다”고 강조했다.

이어 “삼다수 취수허가량은 연간 165만6000톤인데, 이는 연간 제주도 지하수 함양량의 17억5800만톤의 0.9% 수준”이라며 “취수허가량 중에서도 100만톤 수준으로 생산하기 때문에 지하수 수위에 미치는 영향이 미미하다”고 덧붙였다.