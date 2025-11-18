국가유산청, 울산시에 인증서 전달 ‘관리·활용’ 주제 국제학술대회 개최

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 세계유산으로 등재된 ‘반구천의 암각화’에 대한 세계유산 등재인증서가 도착했다.

허민 국가유산청장은 울산시가 18일 오전 10시 30분 롯데호텔울산 2층에서 마련한 ‘반구천의 암각화, 유네스코 세계유산 등재 인증 기념식’에서 유네스코 세계유산위원회가 보낸 ‘세계유산 등재인증서’를 김두겸 울산시장과 이순걸 울주군수에게 전달했다. 이날 기념식에서 세계유산 등재에 기여한 울주군 문화도서관과 전미숙 씨와 울산시 반구천암각화세계유산추진단 박미현·손태환 씨가 국가유산청장상을 받았다.

기념식에 이어 이날 오후 1시부터 19일까지 이틀 동안 국내외 암각화 및 세계유산 전문가가 참석하는 ‘2025년 반구천의 암각화 국제학술대회’가 ‘세계유산: 반구천의 암각화와 미래-지속 가능한 유산 관리와 활용’을 주제로 열린다.

벤자민 스미스 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 암각화 국제과학위원회 위원장, 켄 멀배니 서호주대학교 교수, 얀 마그네 예르데 노르웨이 문화유산연구소 교수, 장야사 중국 중앙민족대학교 교수, 앙밍치 말레이시아 조지타운 세계유산본부 소장이 세계 암각화를 주제 발표한다.

김두겸 울산시장은 “반구천의 암각화 세계유산 등재를 계기로 세계유산을 품은 문화도시로서 그 가치를 세계에 알리고 공유하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

반구천의 암각화는 지난 7월 12일 프랑스 파리에서 열린 제47차 세계유산위원회에서 “약 6000년에 걸쳐 이어진 암각화의 전통을 증명하는 독보적인 증거로, 고래 및 고래잡이라는 희소한 주제를 선사인들의 창의성으로 풀어낸 걸작”이라는 평가를 받으며 우리나라 문화재 중 17번째로 유네스코 세계유산에 등재됐다.