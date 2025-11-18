서울시 “천준호, 전혀 사실 아닌 내용 유포…고소 절차 착수” 천준호 “제보내용 확보…제보자 색출 사전작업 아닌지 의심”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당 오세훈 시정실패 정상화 태스크포스(TF)는 18일 “서울시의 적반하장식 법적대응 결정에 강한 유감을 표한다”고 밝혔다.

TF단장인 천준호 민주당 의원은 이날 입장문을 내고 “서울시는 근거 없는 고소·고발전으로 한강버스 사고 은폐 관련 비난 여론을 회피하고 국면을 전환하려는 시도를 중단하라”며 이같이 강조했다.

앞서 서울시 대변인실은 이날 오전 “서울시는 금일 천 의원이 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 한강버스 사고 외부유출 금지령 등 전혀 사실이 아닌 내용을 유포한 데 대해 즉각적인 고소 절차에 착수했다”고 밝혔다.

천 의원은 이날 해당 인터뷰에서 “저희한테 은폐된 사고를 제보했던 한강버스 관계자가 처음 사고가 발생하니까 서울시 내부에서 외부에 유출하지 말라고 하는 지침이 있었다고 한다”며 “그 분이 세월호 사건이 떠올랐다고 이렇게 얘기를 하셨다. 정말 걱정되는 서울시장의 인식”이라고 발언했다.

서울시는 “천 의원의 허위사실 유포는 단순한 정치공세를 넘어 공직자의 명예와 서울시 정책에 대한 시민의 신뢰를 심각하게 훼손하는 행위”라며 “오세훈 시장 검증 TF 단장이라는 미명으로 사실 확인도 없이 근거 없는 주장과 가짜뉴스를 반복적으로 퍼뜨리는 행태를 묵과할 수 없다”고 했다.

그러면서 “더 이상 국회의원 면책특권 뒤에 숨어 시민들에게 거짓 정보를 퍼뜨리고 혼란을 주는 행태가 반복돼서는 안될 것”이라며 “서울시는 앞으로 시정을 정치적으로 왜곡하고 허위 사실을 유포하는 행위에 대해서는 즉각적인 법적 조치 등을 통해 단호히 대응해 나가겠다”고 강조했다.

천 의원은 “10월 17일 한강버스 부표 충돌 사고를 은폐하려는 서울시 시도에 대해서는 확실한 제보 내용을 확보하고 있다”며 “서울시의 이번 고소조치는 제보자 색출을 위한 사전작업이 아닌지 우려스렵다”고 받아쳤다.

그는 “시민의 생명과 안전을 위협하는 사고 은폐 시도에 대해 시가 나서서 진상규명하지는 못할망정 제보자를 색출하려는 시도는 결코 용납될 수 없다”며 “서울시가 지금 해야할 일은 한강버스 운항 전면 중단과 안전문제 재검토”라고 했다.