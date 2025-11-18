[헤럴드경제=김보영 기자] 전 세계 43개국을 대상으로 통근시간을 조사한 결과 한국이 평균 1시간 48분으로 가장 긴 것으로 나타났다.

최근 미국국립과학원회보에 따르면 스페인 바르셀로나 자치대학교와 캐나다 맥길대학교 공동 연구팀은 43개국 거주자들의 통근시간을 분석한 결과 이같이 확인됐다고 밝혔다.

분석 결과 모로코 사람들의 평균 출·퇴근 시간이 48분으로 가장 짧았으며 우리나라 사람들의 평균 출·퇴근 시간이 1시간 48분으로 가장 길었다. 전체 평균 출·퇴근 시간은 1시간 8분으로 우리나라는 평균치보다 약 1.5배 긴 셈이다.

연구를 주도한 에릭 갤브레이스 박사는 “통근시간이 개인의 식사·이동·휴식 패턴에 영향을 미쳐 건강과 직결된다”고 설명했다. 중국 하얼빈 동북농업대학교가 3만여 명을 대상으로 실시한 연구에서도 주당 6시간 이상 통근하는 집단의 신체·정신 건강 수치가 저하된 것으로 확인됐다.

전문가들은 장시간 출·퇴근 시 건강 관리를 위해 올바른 자세를 유지할 것을 강조한다. 대중교통이나 차량 이용 시 등받이를 과도하게 눕히거나 스마트폰 사용으로 목과 허리를 구부리는 자세는 척추관절에 부담을 준다. 탑승 전 허리와 목을 좌우로 10회씩 돌리고, 가슴을 펴고 양팔을 뒤로 뻗는 스트레칭을 5회 이상 반복하는 것이 도움이 된다.

도보로 출·퇴근을 할 경우 자연 요소가 풍부한 경로를 선택하는 것이 효과적이다. 스페인 바르셀로나 글로벌 건강 연구소에 따르면 나무와 잔디 등 자연환경을 지나 출퇴근하는 사람들은 스트레스 수준이 낮고 정서적 안정도도 높았다.

식습관 관리도 중요하다. 장시간 이동으로 신체 활동량이 감소하고 피로와 스트레스가 누적되면 폭식이나 자극적인 식습관으로 이어질 가능성이 높다. 20분 이상 충분한 시간을 들여 균형 잡힌 식사를 해야 식욕 조절 호르몬인 렙틴 분비가 원활해져 과식을 예방할 수 있다.