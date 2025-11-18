HMM, 파나시아와 업무협약…경제적 타당성 검증도 추진

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼성중공업이 선박에서 버려지는 저온의 열을 전기로 재생산하는 친환경 기술을 독자 개발해 내년부터 국내 최초로 해상 실증에 나선다.

18일 삼성중공업은 HMM, 파나시아와 유리 랭킨 사이클(ORC) 기반 폐열 회수 발전시스템 해상 실증을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다. 3사는 이번 협약에 따라 공동 워킹크룹을 구성해 HMM이 운항 중인 1만6000TEU급 컨테이너선에 250키로와트(KW)급 ORC 폐열 회수 시스템을 탑재해 내년부터 실증하기로 했다.

국내 최초로 진행되는 이번 해상 실증으로 기대되는 탄소 절감 효과는 700톤(t)에 달한다. 나아가 3사는 폐열회수 효과 검증, 해상 운전 데이터 확보, 기술적·경제적 타당성까지 검증하기로 했다.

해당 기술은 삼성중공업이 독자 개발한 것으로, 선박에서 발생하는 70~300℃의 폐열 회수로 전기를 생산하는 친환경 솔루션이다. 기존 선박에 적용되던 스팀 방식의 폐열 회수 시스템은 300℃ 이상 폐열만 사용할 수 있었다. 삼성중공업은 이번 해상 실증에 앞서 본 시스템의 육상 실증을 완료하고 올해 5월 미국 선급인 ABS로부터 기술 인증을 획득했다.

이호기 삼성중공업 친환경연구센터장은 “이번 실증은 폐열 회수 발전 기술의 상용화 가능성을 한층 높일 수 있는 기회”라며 “에너지 효율을 높이고 탄소배출은 줄이는 친환경 기술 개발을 고도화 할 것”이라고 말했다.