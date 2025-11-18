지난달 오디션 프로그램서 격돌 우리금융 출연한 공익재단서 인연

SBS 음악 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드’에 출연한 두 소년이 어린 시절 합창단에서 맺은 특별한 인연을 소개해 화제를 모았다.

다문화 배경을 가진 이지훈(17) 군과 오추바 제레미(16) 군은 지난달 28일 방영된 2라운드 1:1 데스매치에서 맞붙으며 뛰어난 실력과 호흡을 선보였고, 무대 뒤에서는 서로를 응원하는 훈훈한 모습으로 시청자들의 시선을 끌었다. 두 참가자는 각각 초등학교 4학년과 2학년이던 시절 ‘우리다문화어린이합창단’에서 처음 만나 5년 동안 우정을 쌓아왔다.

두 소년의 음악적 기반이 된 ‘우리다문화어린이합창단’은 2012년 우리다문화장학재단이 창단한 단체로, 우리금융그룹 계열사들이 공동출연해 설립한 금융권 최초의 다문화가족 지원 공익재단이다. 재단은 매년 약 50명의 다문화 어린이를 선발해 주 2회 전문 강사진의 정규 교육과 다양한 공연 기회를 제공하며 음악성과 사회성 향상을 돕고 있다.

합창단은 실력과 인지도를 인정받아 외교부·법무부·행정안전부 등 정부 주요 부처의 기념식에 꾸준히 초청되고 있다. 올해 개천절 국가 공식 기념식에서는 애국가 제창과 경축 공연을 맡아 감동을 전하기도 했다. 이 밖에도 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 휴닝카이, 케플러(Kep1er) 휴닝바히에, 아이멧유(I.MET.U) 정리아, 모델 출신 배우 이수현, 작곡가 이하느리 등도 재단이 배출한 주요 인재로 꼽힌다.

우리다문화장학재단은 합창단 운영과 함께 다양한 사업도 추진하고 있다. 국내 최대 규모 다문화 학생 장학금, 예술·교육 지원 프로그램(우리아트스쿨, 우리WON스토리, 학습멘토링), 복지사업(우리드림공부방, 우리누리드림센터 운영) 등을 운영하고 있다.

우리다문화장학재단 관계자는 “재단은 다문화가정 아이들의 재능을 발굴하여 우리나라의 핵심 인재로 성장하도록 양성하는 데 앞장서고 있다”면서 “또 다른 아이들에게 꿈을 키우는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다. 유혜림 기자