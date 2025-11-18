전자고지 메뉴 접근성 높여 문자·앱 병행 발송, 영역 확대

통신3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)는 모바일 인증 플랫폼 패스(PASS) 앱을 기반으로 ‘PASS 전자고지 서비스’를 출시한다고 18일 밝혔다. 이로써 공공·금융기관 디지털 업무 영역 확대에 기여하겠단 방침이다.

PASS 전자고지 서비스는 건강검진표, 자격 변동 안내, 환급금 신청 안내 등 다양한 고지 문서를 PASS앱을 통해 국민이 안전하고 편리하게 확인할 수 있도록 지원한다. 향후 수백 종 이상의 종이 문서를 전자고지 형태로 발송할 수 있도록 구현할 계획이다.

PASS앱은 국내 3800만 가입자가 이용하는 대표 인증·본인확인 플랫폼이다. 본인 명의 스마트폰을 통한 안전한 고지 송달이 가능하다.

PASS 전자고지는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 공식 인정받은 PASS인증서를 통해 안전한 전자서명을 제공한다. PASS앱은 이번 서비스를 통해 ‘국민 일상 속 필수 플랫폼’으로 한 단계 더 진화할 것이라고 통신사 측은 설명했다.

이와 함께 PASS는 앱 메인 화면에서 전자고지 메뉴에 바로 접근할 수 있는 이용자환경(UI/UX)를 적용해 사용자 편의성을 높였다.

전자고지 목록 화면에서는 각 문서의 열람 기한을 한눈에 확인할 수 있도록 안내하며, 발송한 전자고지를 열람하지 않은 이용자에게는 추가 알림을 보내 중요한 안내문을 놓치지 않도록 구현했다.

PASS는 본인확인과 인증 서비스를 제공하는 앱 특성상 이용자 다수가 정보성 푸시 알림을 항상 ‘ON’ 상태로 유지한다. 이는 곧 높은 열람률로 이어질 것으로 통신3사는 기대했다. 실제로 PASS 기반 ‘국민비서’ 서비스의 필수 고지 문서 열람률은 약 55%에 달한다.

통신사 관계자는 “이번 PASS 전자고지 출시를 통해 PASS가 공공 디지털 행정에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 기반을 마련했다”며 “공인알림문자와 PASS 전자고지를 연계한 고지 채널 고도화를 통해 공공기관이 국민과 더 빠르고 안전하게 소통할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다. 차민주 기자