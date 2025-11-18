‘포용금융 소통·점검회의’ 개최 기관별 지원현황, 준비상황 점검

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)를 불러 모아 포용금융에 적극적인 역할을 해달라고 당부했다. 이재명 대통령이 최근 가난한 사람이 비싼 이자를 강요받는, 이른바 ‘금융계급제’를 지적하며 금융 개혁을 주문한 데 따른 후속 조치다.

금융위원회는 18일 신진창 사무처장 주재로 5대 금융지주와 은행연합회, SGI서울보증과 포용금융 소통·점검회의를 열었다고 밝혔다.

참석자들은 이 자리에서 기관별 포용금융 지원현황을 점검하고 향후 계획을 논의했다.

앞서 5대 금융은 정부의 정책 기조에 맞춰 향후 5년간 총 508조원을 생산적·포용 금융에 투입하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 이중 포용금융에 할당된 금액은 ▷KB국민 17조원 ▷신한 12조~17조원 ▷하나 16조원 ▷우리 7조원 ▷NH농협 15조원 등 약 70조원이다.

이날 회의에서는 각 지주의 포용금융 지원 계획과 구체적인 준비 상황 등을 점검한 것으로 전해진다. 각 사는 이를 서민금융대출 등 상생금융 확대 등에 사용할 예정이라고 밝힌 바 있다.

이와 함께 금융 취약계층의 이자 부담을 줄이는 방안이나 금리 책정 방식 개선 등에 대해서도 살폈을 것으로 보인다. 이재명 대통령은 앞서 지난 9월 “고신용자의 대출금리를 높여 저신용자의 대출 금리를 낮춰야 한다”고 지적한 데 이어 이달 13일에는 “현재 금융제도는 가난한 사람이 비싼 이자를 강요받는 금융계급제”라고 언급하며 금융개혁을 주문하고 있다.

금융위 관계자는 “금융권이 앞으로도 취약계층의 금융 접근성 제고와 금융 부담 완화를 위해 보다 적극적인 역할을 수행해 줄 것을 당부했다”고 전했다.