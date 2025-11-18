[헤럴드경제=양대근 기자] 제주항공(대표이사 김이배)은 자사의 중국노선 탑승객(1~10월)이 지난해 전체 탑승객을 넘어섰다고 18일 밝혔다.

제주항공의 올해 1~10월 중국노선 탑승객은 49만5000여 명으로, 작년 중국노선 탑승객 49만2900여 명에 비해 2000명 이상 많았다. 지난해 같은 기간(1~10월) 44만7800여명과 비교해서는 10% 이상 증가했다.

이는 지난해 11월 중국 정부가 한국인의 무비자 입국을 허용한 데 이어 한국 정부가 올해 9월말부터 중국 단체 여행객 대상 무비자 입국을 허용하면서 양국의 이용객이 늘어난 것으로 분석된다.

제주항공의 중국노선 탑승객은 올해 1월 3만1300여 명에서 꾸준히 증가해 8월에는 6만5100여 명을 기록하며 1월 탑승객의 갑절 이상 늘었다. 올해 3분기 탑승객도 18만2600여 명으로, 지난해 같은 기간 14만2500여 명과 비교해 약 28% 증가했다.

제주항공은 이러한 중국 여행수요 증가에 맞춰 지난 4월 말부터 하계기간동안인천~웨이하이 노선을 기존 주 7회에서 주 10회까지 증편해 운항했으며, 지난 7월에는 부산~상하이(푸동) 노선과 10월에는 인천~구이린 노선에 각각 신규 취항하는 등 꾸준히 중국노선을 확대하고 있다.

11월 현재 기준 제주항공의 중국노선은 ▲인천~칭다오/하얼빈/웨이하이/스자좡/구이린 ▲부산~장자제/상하이 ▲제주~베이징 등 국내 LCC 중 가장 많은 8개 노선을 운항하고 있다.

제주항공 관계자는 “한국인 비자면제 조치 연장과 중국 단체 관광객 무비자 등의 효과로 한중 여행수요 증가세가 지속될 것으로 예상하고 있다”며 “양국 여행객의 이동편의를 위해 중국노선 확대에 노력할 것”이라고 말했다.