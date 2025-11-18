[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어가 싱가포르 지사와 조호바루 사무소가 직접 기획 및 운영하는 ‘조호바루 영어캠프 프로그램’을 선보였다.

말레이시아 조호바루는 싱가포르와 근접한 지리적인 장점과 더불어 영어 교육 환경이 잘 갖춰진 영어캠프 선호 지역으로 각광받고 있다. 안전하고 쾌적한 환경과 양질의 영어교육을 합리적인 비용으로 경험할 수 있어 만족도도 높다.

이번 영어캠프는 하나투어 싱가포르 지사가 전 과정에 대해 100% 책임을 지는 시스템이다.

또한 조호바루 유일의 어학원 라이선스 보유 기관인 ‘리더스 어학원(Leaders Academy)’과 독점 제휴를 맺고, 명문 국제학교 ‘레플스 아메리칸 스쿨(Raffles American School)’과 협력해 정식 연계 프로그램만의 공신력과 교육 품질까지 확보했다.

2026년 1월 10일, 17일, 31일 그리고 2월 14일 출발하는 일정으로, ▷리더스 아카데미 어학원 3주~6주 ▷래플스 아메리칸 스쿨캠프 2주 ▷리더스 아카데미 3주+래플스 아메리칸 스쿨캠프 2주 결합 상품 등 맞춤형 프로그램을 운영한다. 이들 상품은 학교 기숙사 혹은 럭셔리 콘도 숙소에서 생활한다.

1주간 래플스 아메리칸 스쿨을 단기 체험할 수 있는 국제학교 체험형 프로그램 ‘리얼스쿨라이프(RSL)’도 있다. 부모 동반 여부에 따라 기숙사 또는 콘도 숙박으로 운영한다.

초등학교 3학년부터 중학교 2학년까지 다양한 연령이 참여 가능하며, 어학원 및 학교, 숙소마다 보조 선생님이 상주해 영어 학습뿐만 아니라 생활 전반까지 24시간 안전하게 관리해 안심할 수 있다.

주말에는 싱가포르 명문대 재학생이 동행하는 캠퍼스 투어나 싱가포르의 다양한 문화와 도시 풍경을 체험하는 교육, 문화, 관광 일정도 준비했다.

이외에도 미국, 영국, 캐나다, 호주, 필리핀 등에서 영어학습에 몰입할 수 있는 2025-2026 겨울방학 영어캠프 상품도 하나투어 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다.