[헤럴드경제=나은정 기자] 서울의 한 고등학교 교실에서 여학생 얼굴을 합성한 딥페이크 사진과 성폭행을 예고하는 글이 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

17일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난달 28일 서울 모 고교 교실의 공용 컴퓨터에서 나체 여성 사진과 협박성 문서 파일이 발견됐다. 사진 속 인물은 같은 반 여학생으로, 누군가가 이 학생의 SNS 프로필 사진을 딥페이크 방식으로 합성한 것이었다.

사진과 함께 발견된 메모장 파일에는 또 다른 여학생을 겨냥한 범죄가 예고돼 있었다. 작성자는 “화학 제품으로 옷을 녹인 뒤 성폭행하겠다”, “납치해서라도 성폭행하겠다” 등 잔혹한 표현을 서슴지 않았고, 범행 과정을 영상으로 촬영해 유포하겠다는 내용까지 덧붙였다.

이 학급에서 이 같은 성적 괴롭힘은 이번이 처음이 아니다. 지난 9월에도 이번 사건의 피해자들을 포함한 여학생 3명의 책상과 실내화에서 소변으로 추정되는 액체가 뿌려진 채 발견됐으며, 한 학생의 거울에는 성적으로 모욕하는 문구가 적혀 있기도 했다.

피해 학생들은 두 사건에 대해 모두 동일범 소행으로 보고 있다. 이들은 특정 남학생을 강하게 의심하고 있지만, 결정적 증거가 없어 대응하지 못하고 있다고 호소했다. 한 학생은 ‘소변테러’ 당시 교사에게 사건을 알렸지만 “범인을 잡기 어렵다”는 답변만 들었다고 전했다.

학교는 이후 자체 조사를 벌여 관할 교육청과 경찰에 신고한 것으로 전해졌다. 경찰은 공용 노트북을 디지털 포렌식하고 학교 내 CCTV 영상을 분석하며 가해자 특정에 나섰다.