[헤럴드경제=양대근 기자] 디펜더 랠리 팀(Defender Rally)이 아프리카 모로코에서 디펜더 다카르 D7X-R의 테스트를 완료하며 2026 다카르 랠리와 월드 랠리 레이드 챔피언십(W2RC) 데뷔 준비에 속도를 내고 있다고 18일 밝혔다.

이번 테스트에는 새로 임명된 디펜더 랠리 단장이자 최근 JLR 모터스포츠의 매니징 디렉터로 선임된 이안 제임스도 함께했다. 그는 맥라렌 일렉트릭 레이싱에서 매니징 디렉터이자 단장으로 활동했으며, 앞으로 다카르와 W2RC에서 디펜더 랠리 팀을 이끌 예정이다.

탁월한 내구성과 성능을 자랑하는 4x4 모델 디펜더는 2026 다카르 랠리에서 첫 출전을 앞두고 있다. 양산차 기반의 새로운 ‘스톡(Stock)’ 카테고리에는 세 대의 디펜더 다카르 D7X-R이 나서며, 이후 열릴 2026 W2RC 나머지 네 개 라운드에는 두 대의 디펜더가 출전할 예정이다.

초기 프로토타입 단계를 마친 디펜더 다카르 D7X-R은 이제 대회용 사양 개발의 중심에 서게 됐다. 디펜더 다카르 D7X-R은 양산차 올 뉴 디펜더 OCTA와 동일한 D7x 알루미늄 차체 구조, 변속기, 구동계 구조를 공유하며, 4.4리터 트윈 터보 V8 엔진 역시 동일하게 탑재된다. 차체 골격은 슬로바키아 소재의 니트라 공장 최첨단 생산 라인에서 조립하된 뒤, 영국에서 디펜더 랠리 팀이 스톡 카테고리 출전 규정에 맞는 사양으로 최종 맞춤 제작했다.

최근 모로코 에르푸드에서 진행된 사하라 사막 테스트는 지금까지의 준비 과정 중 가장 중요한 단계였다. 이번 테스트의 목적은 W2RC의 간판 이벤트인 다카르 랠리와 유사한 조건에서 D7X-R의 주행 마일리지와 내구성을 검증하는 데 있었다. 작은 모래언덕 구간에서 짧은 순환 주행으로 시작해, 마른 하천 지형, 험준한 평원, 암석과 요철, 모래길 등 다카르 랠리에서 예상되는 지형을 그대로 반영한 수백 킬로미터 구간으로 확대됐다.

스테판 피터한셀, 사라 프라이스, 로카스 바츄슈카 등 세계 정상급 드라이버들이 참여해 다카르에서 마주할 도전 과제를 시뮬레이션 했다. 이 과정에는 코드라이버들이 디지털 내비게이션 로드북을 활용하는 절차도 포함됐는데, 실제 다카르 랠리에서는 타임드 스테이지가 시작되기 몇 분 전에야 그날의 코스를 확인할 수 있다.

디펜더 랠리 단장 이안 제임스는 “3년간 이어질 프로그램의 첫해인 2026년, 디펜더 랠리 팀의 데뷔를 이끌게 되어 영광이다. 세계 정상급 드라이버 라인업과 팀이 갖춰지고 첫 대회용 디펜더 다카르 D7X-R이 이미 뛰어난 역량을 보여주고 있는 만큼, 1월까지 남은 준비를 차질 없이 마무리해 2026년을 디펜더에게 월드 랠리 레이드에서 의미 있는 한 해로 만들겠다”고 말했다.

디펜더 매니징 디렉터 마크 카메론은 “W2RC는 디펜더의 성능과 내구성을 선보이기에 더없이 완벽한 무대라고 판단해 출전을 결정했다. ‘터프 럭셔리’의 새로운 기준을 세운 올 뉴 디펜더 OCTA가 다카르 랠리 도전 머신으로 진화하는 모습이 인상적”라며, “이안 제임스 단장의 지휘 아래 팀이 빠르게 갖춰지고 있고 첫 대회용 D7X-R 테스트도 성공적으로 마치며 모든 준비가 순조롭게 이어지고 있다. 다카르 사막을 질주할 디펜더 팀의 모습이 기대된다”고 밝혔다.