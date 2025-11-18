전자고지 메뉴 접근성↑, 열람 만료 전 알람 등 문자·앱 병행 발송으로 디지털 업무 영역 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤은 모바일 인증 플랫폼 패스(PASS) 앱을 기반으로 ‘PASS 전자고지 서비스’를 출시한다고 18일 밝혔다. 이로써 공공·금융기관 디지털 업무 영역 확대에 기여하겠단 방침이다.

SKT는 PASS 전자고지 서비스를 통해 국민이 각종 공공·금융기관의 고지 문서를 PASS 앱에서 편리하게 확인하도록 지원할 예정이다. 향후 수백 종 이상의 종이 문서를 전자고지 형태로 발송할 수 있게 구현할 계획도 세웠다.

PASS 앱은 국내 3800만 가입자가 이용하는 대표 인증·본인확인 플랫폼이다. 본인 명의의 스마트폰을 활용해 고지 송달이 가능하다.

PASS 전자고지는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 공식 인정받은 PASS 인증서를 통해 안전한 전자서명을 제공한다. PASS 앱은 이번 서비스를 통해 ‘국민 일상 속 필수 플랫폼’으로 진화한단 포부다.

SKT는 앱 메인 화면에서 전자고지 메뉴에 바로 접근할 수 있는 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX)을 적용해 편의성을 높였다고 설명했다. 이어 전자고지 목록 화면에서는 각 문서의 열람 기한을 한 번에 확인할 수 있도록 구성했다. 아울러 발송한 전자고지를 열람하지 않은 이용자에게는 추가 알림을 보내 중요한 안내문을 놓치지 않도록 했다.

SKT는 본인확인과 인증 서비스를 제공하는 PASS 앱 특성상, 이용자 다수가 정보성 푸시 알림을 항상 ‘ON’ 상태로 유지하기에 전자고지 열람률을 높일 것으로 기대된다고 밝혔다. 실제 SKT에 따르면 PASS 기반 ‘국민비서’ 서비스의 필수 고지 문서 열람률은 약 55%에 달한다.

한편, SKT는 그간 공공기관을 대상으로 공인알림문자 서비스를 안정적으로 제공해 왔다고 자평했다. 여기에 PASS 기반의 전자고지 서비스가 더해지면서 문자와 앱 기반 고지를 병행해서 제공하는 투 트랙 발송 체계를 갖추게 됐다는 평가다.

특히 서비스 이용 기관은 상황에 따라 효율적인 채널을 선택하거나 병행 발송으로 도달률을 높일 수 있게 됐다고 SKT는 강조했다. PASS 전자고지 사용자는 이른 시일 내 다양한 기관의 전자고지 서비스를 받아볼 수 있을 예정이다.

김지형 SKT 디지털플랫폼사업본부장은 “이번 PASS 전자고지 출시를 통해 PASS가 공공 디지털 행정에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 기반을 마련했다”며 “공인알림문자와 PASS 전자고지를 연계한 전자고지 서비스를 통해 공공기관이 국민과 더 빠르고 안전하게 소통할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.