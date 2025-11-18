SBS ‘우리들의 발라드’ 두 소년 ‘우리다문화어린이합창단’ 출신 장학금·전문교육·무대 경험 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] SBS 음악 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드’에 출연한 두 소년이 어린 시절 합창단에서 맺은 특별한 인연을 소개해 화제를 모았다.

다문화 배경을 가진 이지훈(17) 군과 오추바 제레미(16) 군은 지난달 28일 방영된 2라운드 1:1 데스매치에서 맞붙으며 뛰어난 실력과 호흡을 선보였고, 무대 뒤에서는 서로를 응원하는 훈훈한 모습으로 시청자들의 시선을 끌었다. 두 참가자는 각각 초등학교 4학년과 2학년이던 시절 ‘우리다문화어린이합창단’에서 처음 만나 5년 동안 우정을 쌓아왔다.

두 소년의 음악적 기반이 된 ‘우리다문화어린이합창단’은 2012년 우리다문화장학재단이 창단한 단체로, 우리금융그룹 계열사들이 공동출연해 설립한 금융권 최초의 다문화가족 지원 공익재단이다. 재단은 매년 약 50명의 다문화 어린이를 선발해 주 2회 전문 강사진의 정규 교육과 다양한 공연 기회를 제공하며 음악성과 사회성 향상을 돕고 있다.

합창단은 실력과 인지도를 인정받아 외교부·법무부·행정안전부 등 정부 주요 부처의 기념식에 꾸준히 초청되고 있다. 올해 개천절 국가 공식 기념식에서는 애국가 제창과 경축 공연을 맡아 감동을 전하기도 했다. 이 밖에도 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 휴닝카이, 케플러(Kep1er) 휴닝바히에, 아이멧유(I.MET.U) 정리아, 모델 출신 배우 이수현, 작곡가 이하느리 등도 재단이 배출한 주요 인재로 꼽힌다.

우리다문화장학재단은 합창단 운영과 함께 다양한 사업도 추진하고 있다. ▷국내 최대 규모 다문화 학생 장학금 ▷예술·교육 지원 프로그램(우리아트스쿨, 우리WON스토리, 학습멘토링) ▷복지사업(우리드림공부방, 우리누리드림센터 운영) 등을 운영해 다문화가정 아동·청소년의 성장을 돕고 있다.

우리다문화장학재단 관계자는 “재단은 다문화가정 아이들의 재능을 발굴하여 우리나라의 핵심 인재로 성장하도록 양성하는 데 앞장서고 있다”면서 “또 다른 아이들에게 꿈을 키우는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.