1만원 주식 거래 시 멜론캐시 지급

[헤럴드경제=유동현 기자] 카카오페이증권이 멜론(Melon)과 공동 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

다음 달 10일까지 진행되는 ‘리듬타는 주식 거래’ 이벤트는 카카오페이 애플리케이션(앱) 증권탭 내 이벤트 페이지에서 참여 신청 후 국내 또는 해외주식을 1만원 이상 거래 시 참여 된다. 해당 고객에게는 멜론 1만 캐시가 제공된다.

올해 5월 1일부터 10월 31일까지 카카오페이증권에서 주식 거래 이력이 없는 사용자가 대상이다. 다만, ‘주식 모으기’ 등 자동 거래 방식은 대상에서 제외된다.

또, 멜론캐시 수령자 중 추첨을 통해 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA)’ 티켓(1인 2매)을 총 50명에게 추가 제공한다. 당첨자는 이벤트 종료 후 개별 안내되며, 올해 MMA는 12월 20일 개최될 예정이다.

다음 달 31일까지 진행되는 ‘주식 선물’ 이벤트는 멜론 정기결제 회원을 대상으로 한다.

이벤트 기간 동안 멜론 앱에서 이벤트 참여를 완료하면, 카카오페이증권에서 최소 1000원부터 최대 100만원 상당의 해외주식을 받을 수 있다. 멜론 일반 회원(골드등급 이하)은 1개의 주식 교환 쿠폰을, VIP 회원은 최대 2개까지 지급된다.

▷애플(AAPL) ▷구글(GOOGL) ▷테슬라(TSLA) ▷스타벅스(SBUX) ▷나이키(NKE) 등 5개로 종목 중 무작위로 지급된다.

카카오페이증권 관계자는 “음악이 생활의 리듬을 만들어주듯, 주식도 소액부터 ‘투자 리듬’을 형성해 나가는 것이 중요하다”며 “이번 이벤트가 투자 경험이 낯선 사용자도 부담 없이 시작할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.