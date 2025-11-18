김성환 장관, 제30차 유엔기후변화협약 COP30 참석 주요국 장관과 재생에너지 중심 에너지 전환 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]김성환 기후에너지환경부 장관이 글로벌 무대에서 2035년까지 온실가스를 2018년 대비 53~ 61%까지 감축하겠다는 목표를 밝혔다. 우리나라는 싱가포르에 이어 아시아에서 두 번째로 ‘탈석탄동맹(PPCA)’ 동참을 선언했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 17일 오후 12시(현지시간) 브라질 벨렝에서 열린 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30) 고위급회의에 참석해 ‘2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)’를 국제사회에 발표했다.2018년 대비 53%~61% 감축목표를 토대로 2050년 탄소중립을 이행하고 탈탄소 녹색 전환을 이뤄내겠다는 의지를 표명했다.

전날에는 석탄발전의 단계적 폐지 달성을 목표로 하는 국제협력 이니셔티브인 탈석탄동맹 동참을 선언했다. 해당 이니셔티브는 석탄발전의 단계적 폐지를 목표로 정책교류, 기술적 지원 등 실질적 협력 플랫폼을 제공하고, 현재까지 180여개 회원(정부, 지방정부, 기업 등)이 이에 참여하고 있다. 한국은 충청남도, 경기도 등 8개 지방정부가 이미 가입했다.

김성환 장관은 17일 오전에 ‘기후·청정에너지 전환 포럼’에 참석해 주요국 장관과 재생에너지 중심 탈탄소 전환에 대한 정책 비전을 공유했다.

해당 행사는 지난 제28차 당사국총회에서 합의된 ‘전지구적 재생에너지 발전용량 3배, 에너지 효율 2배’의 이행을 가속화하기 위한 논의의 자리로, 기후에너지환경부와 한국에너지공단이 공동으로 개최했다.

이날 행사에서는 호주의 크리스 보웬(Chris Bowen) 기후변화·에너지·환경·수자원부 장관, 포르투갈의 장 바호카(Jean Barroca) 에너지부 차관, 덴마크의 올레 톤케(Ole Thonke) 기후대사가 주제발표 자로 나서 ‘재생에너지 중심 에너지 전환을 통한 전 지구적 탄소중립 달성’을 주제로 논의를 펼쳤다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 “기후위기 대응은 운명공동체인 지구촌이 함께 해야 하는 모든 인류의 과제”임을 강조하며 “기후에너지환경부는 앞으로도 국제사회와 협력하며 전 지구적 탈탄소 전환에 적극 참여하여 대한민국이 탈탄소 녹색 문명을 만드는 모범국가가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.