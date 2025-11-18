‘AI반도체 혁신연구소’ 개소식 개최

[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI) 핵심인재를 육성할 성균관대학교 ‘AI반도체 혁신연구소’가 문을 열었다. 6년간 110명 이상의 석·박사급 AI 혁신인재를 양성한다는 목표다.

과학기술정보통신부는 정보통신기획평가원과 함께 성균관대 자연과학캠퍼스 반도체관에서 성균관대 ‘인공지능반도체 혁신연구소’ 개소식을 개최했다고 18일 밝혔다.

과기정통부는 AI반도체 산업을 이끌어갈 석·박사급 혁신인재를 양성하기 위해 ▷설계 및 AI 소프트웨어 역량 제고에 특화된 AI반도체대학원(3개교) ▷첨단연구프로젝트를 수행하는 대학ICT연구센터(AI반도체 6개 센터) ▷기업과 대학이 공동으로 설계한 석·박사생 대상의 연구·교육 사업 등을 추진하고 있다.

‘AI반도체 혁신연구소’는 올해 새롭게 추진하는 사업이다. 국내 기업과 대학의 역량을 결집해 산업계에 즉시 투입될 수 있는 실전형 인재를 양성하는 사업이다.

수행대학으로 2개교를 선정(성균관대·연세대)해 지원 중이다. 과제당 연 20억원(1차 연도 10억원) 규모의 예산을 최장 6년간 지원함으로써 매년 20명씩 총 110명 이상의 석·박사급 혁신인재를 양성할 계획이다.

이번 개소식은 지난 9월 17일 연세대 혁신연구소에 이은 두 번째 개소식 행사다. 성균관대 혁신연구소는 산업계 경력 7년 이상의 대학 연구책임자가 소장으로 운영을 총괄한다. 산하에 ▷NPU 코어 ▷NPU 인프라 ▷피지컬 AI ▷AI 컴퓨팅 플랫폼 등 4개 연구센터를 구성했다.

각 센터는 ㈜모빌린트, 오픈엣지테크놀로지㈜, ㈜보스반도체, 삼성전자㈜가 협력기업으로 참여한다.

성균관대 혁신연구소는 다학제 융합형 연구·교육 프로그램을 운영해 AI 모델 경량화, 온디바이스 AI 최적화, NPU 고도화 등에서 역량을 갖춘 혁신인재를 양성하고 협력기업으로의 취업 연계 등도 지원할 계획이다.

박태완 과기정통부 정보통신산업정책관은 “고성능·저전력 AI반도체 기술경쟁을 주도해 나가기 위해서는 우리나라 기업과 대학의 연구개발 역량을 총결집해야 한다”며 “성균관대 AI반도체 혁신연구소가 혁신인재 양성의 요람이자 첨단 기술 개발의 허브로 안착할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.