[헤럴드경제=김성훈 기자] 전세계적 열풍을 일으킨 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 주제가가 한 영국 성공회 학교에서 ‘금지곡’이 됐다. ‘기독교 정신’에 맞지 않는다는 이유다.

17일(현지시간) 영국 BBC 방송에 따르면, 잉글랜드 남부 도싯에서 유치부와 초등 1∼2학년이 다니는 한 학교는 지난 14일 학부모들에게 “케데헌의 주제가 자신의 신념과 어긋난다고 생각하는 이들을 존중하는 뜻에서 자녀가 이들 노래를 학교에서 부르지 않도록 해 달라”는 메시지를 보냈다.

케데헌의 주제가에서 ‘악귀’를 언급하는 것에 학교 공동체의 일부 구성원이 불편함을 느끼고 있다는 것이다.

케데헌은 걸그룹 헌트릭스가 보이밴드 사자보이즈로 위장한 악귀들을 노래로 물리치는 이야기의 영화다. 작중 등장하는 ‘골든’(Golden), ‘소다 팝’(Soda Pop), ‘유어 아이돌’(Your Idol) 등이 전세계적인 히트를 쳤다.

학교 측의 메시지는 반발을 불러 일으켰다. 무신론자인 한 학부모는 BBC에 “웃긴 일이라고 생각한다. 내 딸은 K팝에 빠져 있고 딸 친구들도 다 K팝을 좋아한다”며 “아이들이 자신감을 높이기 위해 하는 무해하고 좋은, 작은 일일 뿐”이라고 불만을 토로했다.

학교 측은 17일 학부모들에게 다시 공지를 보냈다. 케데헌의 노래들이 팀워크와 용기, 친절 등 긍정적인 메시지를 담고 있다는 피드백을 학부모들로부터 받았다는 것. 다만 그러면서도 “학부모가 집에서 아이들이 접할 콘텐츠를 선택할 권리를 완전히 존중하지만, 학교 공동체 내 다양한 믿음도 신경 쓰고 있다”며 “일부 기독교인에게 악귀의 언급은 아주 불편한 일일 수 있다”고 지적했다. 이어 “아이들이 또래 일부가 다른 시각을 가졌을 수 있음을 이해하고 이들이 신념을 지키도록 지지하고 존중하는 방법을 탐구하도록 돕는 게 우리의 역할”이라고 강조했다.