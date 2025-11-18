롯데백화점 대구점 지하 1층 ‘스와로브스키’에 크리스탈로 제작한 크리스마스 장식을 고객이 살펴보고 있다.[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 지하 1층 ‘스와로브스키’ 매장에서 크리스탈로 제작한 다양한 크리스마스 장식품을 선보이고 있다. 크리스마스 트리, 산타클로스, 눈사람 등 약 20여종의 제품이 준비되어 있다. 오는 23일까지 크리스마스 장식품을 최대 40% 할인 하는 행사도 함께 진행한다.


