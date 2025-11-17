[헤럴드경제=함영훈 기자] 디지털 여행 플랫폼 아고다가 삼성전자의 통합 디지털 결제 플랫폼인 삼성월렛과 파트너십을 맺고 맞춤형 여행 혜택을 제공한다고 17일 밝혔다.

양사의 이번 협업으로 한국과 미국 내 삼성 갤럭시 사용자들은 보다 편리한 여행 경험과 다양한 혜택을 누릴 수 있게 됐다.

아고다의 폭넓은 여행 서비스 제공은 물론 삼성전자의 안전하고 사용자 친화적인 기술의 결합으로 예약 과정이 한층 간소화되고 전반적인 여행 효율성 또한 향상될 것으로 기대된다.

삼성 갤럭시 스마트폰에 탑재된 삼성월렛을 통해 아고다 사용자들은 여행 관련 예약을 한 곳에서 안전하게 관리할 수 있게 됐다. 또한, 한국과 미국의 삼성월렛 사용자는 아고다가 제공하는 각종 호텔 할인 및 특가 여행 상품을 삼성월렛 앱에서 가장 먼저 만나볼 수 있다.

우선 호텔 예약 시 최대 8% 할인 혜택을 상시 받을 수 있으며, 해당 아고다 할인은 현재 삼성월렛 내 ‘혜택’ 탭을 통해 확인할 수 있다.

아고다는 삼성월렛 사용자 대상 할인 혜택 제공에 이어, 내년 초 호텔과 항공 예약 내역을 삼성월렛에 직접 추가할 수 있는 기능도 선보일 예정이다. 한국과 미국은 물론 향후 영국 사용자들도 “내 예약” 페이지를 통해 해당 기능을 이용할 수 있게 된다. 이를 통해 모든 여행 예약 정보와 일정을 한곳에서 손쉽게 확인하고 관리할 수 있을 것으로 기대된다.

아고다 비즈니스 총괄 책임자(CCO) 데미안 피르쉬(Damien Pfirsch)는 “여행 예약 과정 간소화는 보다 많은 사람들이 여행을 떠나도록 돕는 핵심 요소라고 생각한다”며 “이에 한층 편리한 여행 경험을 제공하고자 삼성전자와의 협업을 추진하게 됐다”고 말했다. 이어, “아고다가 삼성전자의 전략적 파트너로 선정된 것은 당사의 업계 전문성과 폭넓은 글로벌 네트워크에 대한 신뢰를 의미한다”며 “이번 파트너십을 통해 고객이 손쉽게 혜택을 누리고 여행을 계획할 수 있도록 지원하는 한편, 지속적인 혁신을 통해 고객과 파트너 모두에게 새로운 가치를 제공할 것”이라고 밝혔다.

삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장 채원철 부사장은 “디지털 라이프스타일이 빠르게 변화하는 가운데, 여행 솔루션을 삼성월렛에 결합하는 것은 매우 뜻 깊은 일”이라며 “앞으로 아고다와의 협업을 통해 여행을 계획하고 관리하는 전 과정을 간편하게 수행할 수 있는 서비스를 제공하여, 글로벌 사용자들이 언제 어디서나 편리한 여행 경험을 누릴 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

아고다와 삼성전자 삼성월렛의 이번 파트너십은 디지털 여행 편의성을 강화하는 한편, 다양한 기업과 개발자들이 삼성 스마트폰을 사용하는 글로벌 사용자들과의 접점을 확대할 수 있는 새로운 기회가 될 전망이다. 양사는 앞으로도 지속적인 혁신을 바탕으로 여행자와 파트너 모두에게 더욱 편리하고 원활한 여행 경험을 제공해 나갈 예정이다.