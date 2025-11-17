[헤럴드경제=민성기 기자] 중국 유명 인플루언서가 남자친구를 만나러 간다며 캄보디아로 갔다가 연락이 두절되는 사건이 발생했다.

17일 중국 매체 신랑재경, 봉황망 등에 따르면 11만 명의 팔로워를 보유한 인플루언서 ‘오렌지 언니’(본명 청쯔제제)는 남자친구를 만나기 위해 이번 달 초 캄보디아 시아누크빌로 향한 후 연락이 끊였다.

오렌지 자매의 남자친구 ‘브라더 롱’은 캄보디아에서 식당을 운영하고 있는 것으로 알려졌다.

그는 지난 5일~11일 자신의 SNS 댓글을 통해 “현재 캄보디아에 있고, 13일에 중국행 항공편을 예약했다”는 답글을 남겨왔으나 12일부터 연락이 뚝 끊겼다.

휴대전화는 꺼져 있고, 중국으로 들어온 입국 기록도 없다고 매체는 전했다.

현재 그의 SNS에는 추가 게시물이 올라오지 않고, 마지막 접속 IP 위치는 캄보디아로 표시되고 있다.

결국 가족들은 수사당국에 신고하고, 현지 대사관 등 외교당국에도 도움을 요청했다.

그의 인플루언서 지인들도 SNS를 통해 실종자 찾기에 나서고 있지만 아직까지 별다른 소식은 전해지지 않고 있다.

그의 남자친구 ‘브라더 롱’은 식당을 운영한다고 주장했지만, 누리꾼들은 해당 지역이 온라인 사기 조직의 거점지역이라는 점을 들어 의문을 제기하고 있다.

캄보디아 서남부 해안 도시인 시아누크빌은 올해 8월 한국 대학생 박모 씨가 숨진 채 발견돼, 국내에도 화제가 됐던 지역이다.

가족 측에 따르면 ‘브라더 롱’의 휴대전화 역시 꺼져 있다.