[헤럴드경제=김성훈 기자] 마약 투약 피의자가 부모님을 핑계로 대며 경찰관을 속이고 도주했다가 다시 붙잡혔다.

17일 경찰에 따르면, 인천 부평경찰서 경찰관들은 지난달 13일 오전 11시께 경북 영주시 이산면 단독주택에서 마약류 관리에 관한 법률상 향정·대마 혐의로 40대 남성 A 씨를 체포했다. A 씨는 필로폰과 대마를 투약한 혐의를 받고 있었다.

그러나 A 씨는 경찰관들에게 “어머니에게 인사를 하겠다”며 방 안으로 들어간 뒤 창문을 통해 달아나 버렸다.

경찰관들은 방 밖에서 기다리고 있다가 뒤늦게 도주 사실을 알아차리고 추적했으나 A 씨를 바로 검거하지 못했다.

경찰은 체포영장 집행 시 수갑을 채운다는 원칙을 지키지 않았다. A 씨가 “집 안에 부모님이 있는데 수갑을 채우는 모습을 보이고 싶지 않다”고 경찰에 요청한 것으로 파악됐다.

경찰은 달아난 A 씨를 추적했고, 이튿날 오후 3시 30분께 인근 야산 굴다리 밑에서 검거했다.

A 씨는 구속돼 검찰로 송치됐다. A 씨가 연루된 이번 마약 사건으로 검찰에 넘겨진 피의자는 공급책을 포함해 모두 6명이다.

인천경찰청 수사심의계는 A 씨의 도주와 관련해 당시 현장에 있었던 형사 3명과 담당 팀장 1명을 상대로 감찰 조사를 진행하고 있다. 경찰은 구체적인 경위를 조사한 뒤 관련 형사들에게 합당한 조치를 할 예정이라고 밝혔다.