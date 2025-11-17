하루 최대 3개 판매

[헤럴드경제=전새날 기자] 서울신라호텔이 연말을 앞두고 50만원짜리 트러플(송로버섯) 케이크를 내놨다.

서울신라호텔은 홀리데이 스페셜 케이크 5종을 출시한다고 17일 밝혔다. 최고급 케이크인 ‘더 파이니스트 럭셔리’는 겨울철에만 100% 자연산으로 맛볼 수 있는 화이트 트러플을 재료로 사용했다. 희소한 제철 트러플로 인해 하루 최대 3개만 판매한다.

가격은 50만원이다. 지난해 선보인 블랙 트러플 케이크 ‘더 테이스트 오브 럭셔리’(40만원)보다 10만원 더 비싸다. 지금까지 공개된 주요 특급호텔 케이크 가운데 최고가다.

서울신라호텔은 지난해 이어 ‘더 조이풀 신라베어’도 선보인다. 신라베어 모양 케이크로 6가지 맛을 담았다. 가격은 35만원이다.

10만원 전후 가격대의 실속형 트러플 케이크 ‘누아 트러플 미니’와 트리 모양의 케이크 ‘화이트 홀리데이’, 레드벨벳 케이크 ‘루미너스 레드’ 등 3종도 출시한다.

홀리데이 스페셜 케이크는 오는 24일부터 순차적으로 만나볼 수 있다.