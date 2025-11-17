[헤럴드경제=나은정 기자] 서울 도심에서 쥐를 목격했다는 신고가 꾸준히 늘고있는 가운데, 영업을 마친 붕어빵 노점 내부에서 쥐가 붕어빵 부스러기를 먹고 달아나는 영상이 온라인상에 확산돼 시민들의 불안이 커지고 있다.

17일 여러 온라인 커뮤니티에는 한 붕어빵 노점 보관대 위로 기어오른 쥐가 부스러기를 주워 먹는 영상이 퍼져 눈살을 찌푸리게 했다. 지난달 7일 촬영된 것으로 알려진 이 영상은 조회수 95만 회를 넘기며 뒤늦게 누리꾼의 이목을 끌고 있다.

영상을 촬영한 시민 측은 붕어빵 노점 보관대로 올라온 쥐를 발견하고 비닐 천막을 두드려 쫓아내려 했지만, 쥐는 꿈쩍도 하지 않고 이곳저곳을 움직이며 부스러기를 먹어치우곤 홀연히 아래로 사라졌다. 시민은 영상을 공개하면서 “저기에서는 못 사 먹겠다”고 푸념했다.

영상을 본 누리꾼들은 “노점 주변에 떨어진 부스러기 때문에 쥐가 모인다”, “얼마나 자주 먹었으면 쥐 살 찐 것 봐라”, “붕어빵 두는 보관대도 다 털고 유리막도 아예 철거해놓고 천막 두르면 되는데 다 귀차니즘이 부른 문제”, “우리 동네 붕어빵 천막 근처에도 있던데, 그냥 노점 천막엔 다 있을 듯” 등의 반ㅇ응을 보였다.

서울시 쥐 출몰 신고 5년간 9000건… 이상기후·재개발 등 원인

실제로 서울에서 쥐 출몰 신고는 최근 5년간 총 9000여 건에 달하는 등 꾸준히 늘어나는 추세다. 국회 기후에너지환경노동위원회 김위상 의원이 서울시에서 제출받은 자료에 따르면, 신고 건수는 2020년 1279건에서 2022년 1336건, 2023년 1886건으로 늘었고 지난해에는 2181건을 기록했다. 올해 역시 7월까지만 이미 1555건이 접수됐다.

시는 폭염·폭우 등 이상 기후와 재개발·공사로 인한 도시 환경 변화를 주요 원인으로 보고 있다. 폭우로 지하 시설이 침수되면 먹이를 잃은 쥐가 지상으로 올라오고, 극심한 더위가 이어질 경우 지하 온도가 오르면서 통풍이 잘 되는 지면으로 이동하는 사례가 증가한다는 설명이다.

쥐 출몰 사례가 잇따르자 서울시는 기존의 약제 살포나 쥐덫 설치 방식 대신 AI와 IoT 기술을 결합한 ‘스마트 방제 시스템’을 도입한다고 밝혔다. 쥐 출몰 중점관리지역에 IoT 센서를 장착한 장비를 설치해 24시간 감시 체계를 운영하고, 약제에 유인된 쥐가 장비 내부로 들어오면 자동으로 셔터가 닫히는 방식이다. 이후 경보가 전송되면 방역 인력이 포획된 개체를 수거하게 된다.

쥐는 다양한 감염병을 매개할 수 있는 만큼, 노점 자체의 위생 관리 강화와 지자체의 정기적인 점검이 병행해야 한다는 지적이다.