“막중한 책임…최선 다할 것”

[헤럴드경제=윤호 기자] ‘건진법사 관봉권 띠지 분실 의혹’과 ‘쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹’ 수사를 진행하게 된 안권섭(60·사법연수원 25기) 상설특별검사는 17일 “막중한 책임을 느낀다”고 소감을 밝혔다.

안 특검은 이날 오전 서울 여의도 사무실 앞에서 “맡겨진 소임에 최선을 다하도록 노력하겠다”며 이렇게 말했다.

특별검사보 임명 계획과 사건 준비기간 계획 등을 묻는 질문에는 “지금부터 차근차근 준비하도록 하겠다”며 “지금 막 임명됐기 때문에 모든 것을 천천히 생각하도록 하겠다”고 했다. 두 사건 중 우선순위에 대해서도 “앞으로 생각해보겠다”고 답했다.

안 특검은 상설특검법에 따라 20일간의 준비기간을 거쳐 최장 90일간(한차례 연장 가능) 두 의혹을 수사하게 된다.

특검법에 따르면 상설특검팀은 특검과 특검보 2명, 파견검사 5명, 파견공무원·특별수사관 각 30명 이내로 꾸려진다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 5000만원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금 다발을 확보했으나, 수사 과정에서 띠지와 스티커를 분실했다. 또 인천지검 부천지청은 지난 4월 중부지방고용노동청 부천지청이 기소 의견으로 송치한 쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 퇴직금 미지급 사건을 불기소 처분했다. 이 사건을 수사한 문지석 부장검사는 지난달 국회 국정감사에서 상급자인 당시 엄희준 지청장과 김동희 차장검사가 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사했다고 폭로했다.

정성호 법무부 장관은 두 의혹에 대해 독립적인 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며 상설특검 수사를 결정했다.

안 특검은 1996년 광주지검 검사로 임관한 뒤 의정부지청, 청주지검, 수원지검, 안양지청 등을 거쳤고 법무부 법조인력과장과 서울중앙지검 형사5부장, 제주지검 부장검사, 법무연수원 교수, 서울고검 공판부장, 춘천지검 차장검사, 법무연수원 용인분원장 등을 역임했다. 검찰 시절 반부패(특수), 공안, 노동, 강력, 마약, 성범죄, 공판 총괄 등 다양한 분야를 두루 경험했다.