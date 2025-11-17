방문객 몰려 순창읍내 ‘북적북적’...김밥·라면 축제 이어 떡볶이 합세

[헤럴드경제(순창)=박대성 기자] 국내 대표 고추장의 고장인 순창에서 열린 ‘2025 순창 코리아 떡볶이 페스타’가 성황리 종료됐다.

이번 축제는 한류 K-푸드 대표로 떠오른 떡볶이의 주재료인 빨간 고추장의 유명세를 활용해 축제를 기획한 것으로, 경북에서 열린 김밥축제와 라면 축제 등 분식 축제의 대미이다.

전라북도 순창군발효관광재단(이사장 최영일)이 지난 15,16일 이틀간 개최한 떡볶이 페스타는 휴일을 맞아 전국에서 4만여 명의 관광객이 방문했다.

특히 올해는 ‘5무(無)·5유(有)’ 정책을 기반으로 방문객 중심 운영을 내세워 친절한 서비스 제공, 쓰레기 저감 운영, 정찰제 도입 등 쾌적하고 신뢰도 높은 축제를 실현했다.

축제에는 총 80개의 부스가 설치됐으며, 이 중 떡볶이·분식 판매 부스 46개는 읍·면, 일반 업체, 프랜차이즈, 대학 등이 참여해 다양한 메뉴를 선보였다.

순창 각 읍·면에서는 전통 떡볶이, 눈꽃 떡볶이, 토마토 떡볶이 등 지역 특색을 반영한 메뉴를 준비해 방문객들의 큰 호응을 얻었고, 이는 주민 주도형 축제 성공의 가능성을 높였다.

또한 순창 고추장을 활용한 나만의 DIY 떡볶이 밀키트 만들기, 고추장 메주 만들기 체험, 장작불에 직접 굽는 고추장 불떡꼬치 등 다양한 체험 프로그램이 운영돼 어린이와 가족 단위 방문객에게 큰 인기를 끌었다.

또한 늦가을을 맞아 단풍 명소인 강천산을 찾는 여행객들이 대거 떡볶이 축제를 들러 지역 상권을 이용하면서 지역이 활기를 띄었다.

최영일 군수는 “앞으로도 지역 주민과 함께 만들어가는 축제로 확장하며 순창만의 브랜드 가치를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.