서귀포 성산읍서 1㎏ 봉지 물체 “난류 따라 동남아서 유입 가능성”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 제주 해안에서 또다시 차(茶) 봉지 형태로 위장된 마약류가 발견됐다. 지난 9월 말 이후 약 두 달 동안 13차례나 발견된 것이다.

17일 제주경찰청에 따르면 전날 오후 4시 30분쯤 서귀포시 성산읍 해안가에서 한자로 차(茶)라고 적힌 은색 포장지 형태의 마약류 의심 물체가 발견됐다. 제주해안경비단이 해안가 순찰을 돌다가 발견한 이 포장에는 1kg 상당의 케타민이 들어있는 것으로 간이 시약 검사 결과에서 확인됐다.

지난 9월 말부터 제주 해안 일대에는 차 봉지로 위장한 마악류가 잇따라 발견되고 있다. 서귀포시 성산읍 광치기해변을 시작으로 제주항·애월읍·조천읍·구좌읍·용담포구·우도 해안가까지 모두 13건에 이른다.

모두 케타민으로 확인될 경우 총량은 32㎏이며, 1회 투여량(0.03g) 기준 약 107만 명이 동시에 투약할 수 있는 규모다.

케타민은 의료용 마취제로 허가돼 있지만, 다량 흡입 시 환각과 기억손상 등을 유발해 신종 마약으로 분류된다.

경찰은 해경과 세관, 해병대, 제주도 등 유관기관과 함께 제주 해안가 집중 수색을 진행하고 있다.

해당 마약은 필리핀 동쪽 해상에서 시작해 한국 남해안으로 흐르는 ‘구로시오 난류’를 따라 동남아에서 유입됐을 가능성이 큰 것으로 추정된다. 최근 포항에서 3차례, 일본 대마도에서 2차례 발견된 마약 역시 ‘차(茶)’ 글자가 적힌 유사 포장지였던 점에 미뤄 한자 문화권 유통망을 거쳤을 가능성이 높다는 것이 해경의 판단이다.