[헤럴드경제=김보영 기자] 한 기업인의 말을 빌려 “이재명 대통령을 잡아 남산 나무에 묶으면 현상금 1억”이라며 막말을 한 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 경찰에 고발당했다.

17일 정치권에 따르면 더불어민주당 국민소통위는 지난 11일 정보통신망법 위반 혐의로 전씨를 서울경찰청에 고발했다.

김현 더불어민주당 국민소통위원회 위원장은 “전씨는 자신의 유튜브 ‘전한길뉴스’ 채널에서 ‘이재명 대통령에 대한 납치·협박’을 선동하는 발언을 했다”며 “보수 진영에서 영향력이 큰 인물임에도 불구하고 대통령을 대상으로 한 심각한 선동적 발언을 여과 없이 내보낸 책임을 간과할 수 없다”며 말했다.

현재 미국에 체류 중인 전씨는 지난 5일 유튜브 라이브 방송에서 미국 정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에게 현상금 5000만달러(약 727억원)를 걸었다는 소식을 언급하던 중 자신이 식사 자리에서 만난 한 한국인 기업가에게서 들은 이야기를 전했다.

전씨는 “어떤 회장님이 ‘이재명한테 10만달러(한화 1억4500만원)만 걸어도 나설 사람 많을 것 같다’고 하더라”며 “이재명을 죽이라는 뜻이 아니라 이재명을 잡아 와서 남산 꼭대기 나무에 묶어 두고 밥을 줘야 된다고 했다”고 말했다.

이 영상은 국정감사에서도 도마에 올랐다. 허영 민주당 의원은 6일 대통령실 국감에서 “극우 세력에게 대통령을 위해하라는 지침과 다름없다”며 “미 당국과 협의해 체포·처벌해야 한다”고 말했다.

강훈식 대통령 비서실장은 “단호하게 조치하겠다”고 답했다.