주병기 공정위원장, 취임 후 소비자원 첫 방문

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 17일 “인공지능(AI) 기술의 일상화와 글로벌 온라인 거래 확대 등 새로운 소비 환경에서 발생할 수 있는 소비자 이슈를 선제적으로 탐지하고 대응하기 위해서는 한국소비자원의 전문성과 경쟁력이 더욱 강화돼야 한다”고 강조했다.

주 위원장은 이날 충북 음성군 한국소비자원에서 윤수현 한국소비자원장을 만나 이같이 밝혔다.

이번 방문은 취임 후 지난 3일 한국공정거래조정원 방문에 이어 진행된 일정으로, 소비자원의 업무 현황과 주요 현안을 점검하고 공정위와 소비자원 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

주 위원장은 “앞으로도 소비자 피해 예방과 사후 구제를 위해 소비자원이 지속적으로 힘써 달라”고 당부했다.

이에 윤 원장은 급변하는 소비 환경 속에서 ▷대규모 소비자 피해에 대한 대응 강화 ▷위해 요인 탐지와 조치 강화를 통한 안전한 소비 환경 조성 ▷공정한 시장질서 확립을 위한 시장 감시 및 정책 지원 등을 중점적으로 추진하고 있다고 설명했다.

이어 앞으로도 소비자 피해 구제와 권익 증진 기능을 더욱 강화해 나가겠다고 보고했다.