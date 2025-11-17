17일 출마 기자 간담회 “유관기관 긴밀한 관계, 아까운 자산” “골든 타임에는 리더십 연속성 필요”

[헤럴드경제=유동현 기자] 서유석 금융투자협회 회장이 자 재선에 도전한다.

서 회장은 17일 서울 여의도의 한 카페에서 기자 간담회를 열고 “코스피 5000 시대의 적임자가 될 것”이라며 이처럼 밝혔다.

서 회장은 “지난 3년 동안 협회장 임무를 수행하면서 전국 여야 국회의원, 여러 유관 기관 및 유력 인사들과 긴밀한 관계를 형성했다”며 “3년 전 회원사가 선택해 주신 덕분에 저는 한 번 쓰고 버리기 아까운 회원사의 자산이 되었다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “새로운 사람이 이런 관계를 형성하려면 최소 2년 이상이 소요될 것”이라며 “치밀한 논리와 개발 능력을 바탕으로 우리 업계가 직면하고 있는 중대한 과제들을 누구보다 잘 해결해 나갈 수 있다”고 했다.

서 회장은 ‘코스피 5000 시대 적임자라고도 자평했다. 그는 “코스피 5000을 넘어 비욘드(Beyound) 코스피 5000 시대를 열어갈 수 있는 적임자”라며 “코스피 5000을 눈앞에 둔 이 시점에 이제 한국 주식시장은 ’코리아 디스카운트‘(증시 저평가)의 오명을 벗고 코스피 1000을 향한 ’코리아 프리미엄 시대‘를 준비해야 한다”고 했다.

이어 “그동안 코스피 5000 달성을 위해 회원사와 함께 정부, 당국, 국회와 호흡을 맞춰왔듯이 비욘드 코스피 5000 시대의 문을 활짝 열면서 금융투자 업계와 자본시장을 한 단계 ‘레벨업’ 시키고 나아가 한국을 아시아 금융업으로 만들어 가는 데 앞장서겠다”고 했다.

자본시장의 골든타임에서는 ‘리더십의 연속성’이 필요하다고 주장했다. 그는 “향후 몇 년은 한국 자본시장 역사에 정말 중요한 골든타임”이라면서 “이 골든타임 때 필요한 것은 리더십의 교체가 아니라 책임감과 강한 추진력을 가지고 안정적으로 업무를 추진할 리더십의 연속성은 절실한 때라고 생각한다”고 했다.

서 회장은 주변에서 자신을 외유내강형 ‘젠틀 파이터’라 평가한다면서 “위험 회피적 조직에서 편안히 안주해 온 사람이 아니라 항상 뜨거운 열정으로 치열하게 새로운 목표에 도전해서 성공시키고 이를 통해 조직을 성장시켜 값진 경험 자산을 보유하고 있다”고 강조했다.

서 회장의 현 임기는 올해 말까지다. 내년 금투협 회장 선거에는 지금껏 황성엽 신영증권 사장과 이현승 전 KB자산운용 대표이사가 출마 의사를 밝힌 상태로, 서 회장이 참여하면 3파전으로 선거전이 진행될 것으로 전망된다.

금투협은 19일 후보 공모를 마감하고, 다음달 회원사 총회 선거를 통해 차기 회장을 뽑는다.