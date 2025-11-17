“전통시장이 대형마트보다 10.8% 저렴…4인 기준, 전통시장 35만 447원, 대형마트 39만 3007원

[헤럴드경제= 이권형기자] 소상공인시장진흥공단(이사장 박성효)은 지난 5일~7일까지 전통시장(37곳)과 인근 대형마트(37곳)를 대상으로 김장용품 15개 품목에 대한 가격비교 조사를 실시했다.

올해 김장을 하는데 드는 비용(4인 기준)은 전통시장이 평균 35만 447원, 대형마트는 평균 39만 3007원으로 전통시장이 대형마트에 비해 4만 2560원(10.8%)가량 저렴한 것으로 나타났다.

품목별로 살펴보면 조미료(11.8%), 채소류(11.6%), 젓갈 및 선어류(4.6%) 순으로 전통시장이 대형마트보다 가격우위를 보였다.

15개 전체 조사품목 중 12개 품목에서 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴한 것으로 나타났다.

특히, 전통시장이 가격 우위를 보이는 품목은 생강(30.0%), 쪽파(27.3%), 미나리(27.3%), 새우젓(19.2%), 마늘(14.5%), 고춧가루(13.7%), 굴(8.6%) 등의 순으로 조사됐다.

박성효 소진공 이사장은 “올해 김장용품을 전통시장에서 구매한다면 합리적인 가격으로 제공되는 만큼 가계 부담을 낮추는 데 도움이 될 것으로 기대한다”며 “많은 분들이 전통시장을 방문해 알뜰하게 김장을 준비하시길 바란다“고 전했다.