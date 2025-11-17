겨울철 대비 ‘플러스 더블체크’ 서비스 제공 배터리, 등화장치, 히터장치 등 6종 30% 할인

[헤럴드경제=김성우 기자] 폭스바겐코리아가 이달 17일부터 내달 31일까지 ‘2025 폭스바겐 서비스 겨울 캠페인’을 실시한다고 밝혔다.

‘2025 폭스바겐 서비스 겨울 캠페인’은 고객들의 안전한 차량 운행을 위해 관리가 필요한 주요 부문의 무상 진단 서비스와 함께 부품, 액세서리 할인 등 다양한 혜택을 제공한다.

캠페인 기간 내 공식 서비스센터에 차량을 입고한 고객은 ‘폭스바겐 플러스 더블체크’ 무상 진단 서비스를 받아볼 수 있다. ‘폭스바겐 플러스 더블체크’는 폭스바겐 전문 테크니션이 진단기 접속을 통해 차량 고장 원인 코드를 파악하고, 브레이크, 서스펜션, 하체 누유, 엔진 미션 등을 포함한 다양한 항목을 세심하게 진단한다.

이와 함께 겨울철 정비 수요가 증가하는 부품 6종 대상 할인 혜택도 마련됐다. 겨울철 시동 성능 확보를 위한 배터리와 예열 플러그, 겨울철 고무 제품류 균열과 파손을 대비하는 드라이브 벨트, 히터 및 등화장치, 하체 부싱류에 30% 할인 혜택이 제공된다.

또한 폭스바겐 정품 액세서리 전 품목 30% 할인과 함께 타이어 할인 혜택이 제공되며, 타이어 2본 이상 구매 고객에게는 워셔액 또는 폭스바겐 정품 와이퍼 블레이드를 증정한다.

이번 2025 폭스바겐 겨울 캠페인은 전국 폭스바겐 공식 서비스센터에서 실시되며, 자세한 내용은 폭스바겐 홈페이지 및 마이 폭스바겐 앱을 통해 확인할 수 있다.