김치 원료 ‘kimchi cabbage’ 등재…김 세계규격화도 착수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 우리 전통식품의 국제 기준을 관장할 권한이 한층 넓어졌다. 정부가 국제식품규격위원회(Codex)에서 가공과채류분과 의장국을 처음 확보하고, 김치·김 제품의 국제 규격화에서도 의미 있는 성과를 거두면서 K-푸드의 글로벌 위상이 강화됐다는 평가가 나온다.

17일 농림축산식품부와 식품의약품안전처, 해양수산부 등에 따르면 지난 10~14일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제48차 코덱스 총회에서 우리나라는 가공과채류분과 의장국으로 공식 선출됐다.

이로써 김치·고추장·인삼제품 등 한국 식품 규격을 주도적으로 운영할 수 있는 국제적 지위를 확보하게 됐다.

가공과채류분과 의장국 선출은 우리나라가 그동안 항생제내성특별위원회, 아시아지역조정위원회 등에서 축적해온 의장국 경험과 국제 협력 역량이 인정된 결과다. 정부는 “향후 해외 식품 규제에 보다 능동적으로 대응하면서 K-푸드 산업의 수출 기반을 탄탄히 다지는 계기가 될 것”이라고 평가했다.

김치 세계규격의 주원료인 배추 명칭에도 변화가 생겼다. 기존 ‘Chinese cabbage’만 표기되던 배추 명칭에 ‘Kimchi cabbage’, ‘Napa cabbage’가 공식적으로 함께 등재됐다. 한국이 김치 종주국으로서 주도적으로 제안해 이뤄낸 성과다.

정부는 “국제 문헌과 교역 환경에서 통용되는 용어를 반영해 우리 전통식품의 정체성과 브랜드 가치를 높이는 효과가 있다”고 설명했다.

김 제품의 세계 규격화 작업도 새로운 단계에 들어섰다.

그동안 아시아 지역 규격에 머물렀던 김 제품이 이번 총회에서 ‘세계 규격화 신규 작업’으로 승인된 것이다. 한국이 강력히 제안했고 회원국들의 광범위한 지지를 얻어 성사됐다.

김 제품의 국제 표준이 마련되면 품질·위생·표시 기준이 세계적으로 통일돼 수출 인증 절차가 간소화된다. 정부는 “국별 요구사항 대응 비용이 줄고 수출 시장 신뢰도는 높아져 연간 10억달러 이상으로 김 수출을 확대하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 기대했다.

전임 의장국 미국도 한국의 승계를 환영했다. 미국 대표단 수석대표는 “대한민국은 이미 다양한 코덱스 분과를 성공적으로 이끈 경험이 있다”며 적극적인 지원을 약속했다.

정부는 이번 성과를 계기로 가공과채류분과 활동과 김 세계규격 제정 작업이 차질 없이 진행되도록 관계부처 협력을 강화할 방침이다.