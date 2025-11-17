경기도, 10만 가입자 감사 ‘이벤트 3종’ 진행, 참여자들에게 경품 쏜다

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도는 도민 대상 문화소비쿠폰 지원사업인 ‘경기 컬처패스’가 9월 15일 서비스를 시작한 지 약 두 달 만에 가입자 10만 명을 돌파했다고 17일 밝혔다.

도는 가입자 10만 명 돌파를 기념해 가입인증, 사용 후기, 설문조사 등에 참여하면 경품을 제공하는 이벤트를 11월 18일부터 12월 3일까지 진행한다.

‘경기 컬처패스’는 도민이 도내에서 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박, 액티비티 등 다양한 문화생활을 즐길 때 1인당 연간 최대 2만 5천 원까지 할인 혜택을 제공하는 경기도형 문화소비쿠폰 지원 사업이다.

경기도는 도민의 문화향유 기회를 확대하고 지역 문화·관광산업에 활력을 불어넣는 것을 목표로 9월 15일부터 컬처패스 앱을 통해 문화소비쿠폰을 순차적으로 발급하고 있다.

쿠폰은 ‘컬처패스’ 앱을 내려받아 회원가입 후 경기도민 인증만 거치면 간편하게 신청할 수 있다. 받은 쿠폰은 컬처패스 앱 내 제휴처 이동 페이지를 통해 CGV(영화), 티켓링크(공연·전시·스포츠), 여기어때(숙박·액티비티) 등 주요 플랫폼에 쿠폰을 등록해 사용할 수 있으며, 영화·공연·전시·스포츠·액티비티는 5천 원, 숙박은 1만 원의 할인 혜택이 지원된다.

경기도는 이번 가입자 10만 명 돌파를 기념해 컬처패스를 이용한 도민에게 감사의 마음을 전하고, 실제 이용 경험을 확산하기 위한 ‘컬처패스 사용 후기 이벤트’와 신규 가입인증 이벤트 등을 진행한다.

도는 3개 이벤트를 통해 900명 이상에게 경품을 제공한다.

‘컬처패스 사용 후기 이벤트’는 영화·공연·전시·스포츠·숙박·액티비티를 컬처패스 쿠폰을 이용해 즐긴 뒤 후기를 작성해 응모하면 되고 ‘가입인증 이벤트’는 컬처패스 앱 신규 가입 후 응모하면 된다. 앱 내 설문조사에 응해서도 참여할 수 있다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 컬처패스 앱을 통해 확인할 수 있다. 응모자 중 추첨을 통해 당첨자를 선정하며, 경품은 이벤트 종료 후 개별 안내 후 순차적으로 발송할 예정이다.

박래혁 문화체육관광국장은 “경기 컬처패스가 짧은 기간에 가입자 10만 명을 돌파한 것은 도민 여러분이 경기도 곳곳에서 문화생활을 더 자주 향유하고자 하는 높은 관심과 수요를 보여주는 것”이라고 했다.